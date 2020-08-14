Происшествия
В Севастополе горели дома на мысе Фиолент
В Севастополе на территории садового товарищества «Риф» загорелись частный одноэтажный дом и хозяйственная постройка на соседних участках.
О происшествии в службу МЧС сообщили очевидцы, информирует пресс-служба ведомства.
Прибывшие на место огнеборцы установили, что происходит пламенное горение одноэтажного дома площадью 20 квадратных метров, хозяйственной постройки аналогичной площади и сухой растительности на соседних участках. В общей сложности, пожар охватил территорию в 300 квадратных метров.
Существовала угроза распространения огня на соседние дома, однако пожарные не допустили выхода ситуации из-под контроля.
Подвоз воды на территорию СТ был обеспечен техникой предприятий «Водоканал» и «Севавтодор». Кроме того, работали скорая помощь, полиция, газовая служба.
К счастью, погибших и пострадавших на происшествии не оказалось. Однако пожарными, был обнаружен газовый баллон, который значительно нагрелся, в связи с чем мог произойти взрыв. Его немедленно вынесли из дома и передали специалистам службы «104».
В тексте использованы материалы: Форпост
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