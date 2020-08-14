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В России серьезно готовятся к тому, что НАТО нападет на Крым
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В этом случае власти РФ обещают уничтожать нападающих гиперзвуковым оружием.
Как думает военный эксперт Юрий Кнутов, «стратегия, разработанная в Североатлантическом альянсе для уничтожения РФ, предполагает одновременный удар по нескольким регионам, в числе которых Крымский полуостров, Калининград и Курилы».
Кнутов отмечает, что в Пентагоне полагают, будто подобная атака НАТО застанет Россию врасплох. Однако эксперт выразил уверенность, что такой ситуации не произойдет.
Экс-полковник Кнутов спрогнозировал, что российская армия может задействовать в ответ свое гиперзвуковое оружие, которое сможет уничтожить значительную часть городов, расположенных в Соединенных Штатах, а также городов на территории других стран, входящих в состав Североатлантического альянса.
Гиперзвуковое оружие — ракетное оружие, способное осуществлять полет в атмосфере с гиперзвуковой скоростью (бо́льшей или равной 5 М) и маневрировать с использованием аэродинамических сил.
Гиперзвуковое оружие, которое Россия активно разрабатывает в последнее время, обладает целым набором преимуществ по сравнению с другими управляемыми ракетами и может удовлетворить актуальные требования по модернизации вооружения.
У каждой из трех известных российских гиперзвуковых ракет есть свои особенности под различные боевые среды и режимы, отмечается в материале. «Кинжал» запускается с истребителя в воздухе, «Авангард» - с наземных установок, «Циркон» - с кораблей. Все они гарантируют высокую точность удара в любой точке мира.
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