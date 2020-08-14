В России резко выросло число граждан, которым запрещено выезжать из страны

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Почти 4 млн россиян оказались невыездными в 2020 году из-за долгов по алиментам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ и кредитам, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом.

Об этом говорится в данных Федеральной службы судебных приставов, передает газета «Известия».

По состоянию на 1 июля невыездными стали 3,9 млн должников, что на 363,3 тыс больше, чем годом ранее. В пресс-службе ФССП сообщили, что на этот период у приставов в работе было уже почти 14 млн дел злостных неплательщиков по штрафам ГИБДД, 6,9 млн по кредитам, 2,6 млн по услугам ЖКХ и 795,9 тыс по алиментам.

По мнению экспертов, существенное влияние на рост числа должников оказали финансовые проблемы из-за эпидемии коронавируса.

«В нашей стране в принципе не особо любят платить штрафы. Размер доходов населения очень мал, а тут он вообще упал и продолжает падать. Поэтому в целях экономии появляется соблазн сделать вид, что никаких долгов нет, – рассказал заведующий международной лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики ВШЭ Алексей Белянин. – Тем более в начале карантина стала появляться информация о том, что оплату ЖКХ можно отложить на месяц–другой. Многие могли в это и поверить».

При этом в первом полугодии доля должников, которые не платят из-за финансовых трудностей, составила 70%. Число убежденных неплательщиков в этом году по сравнению с 2019 снизилось в два раза – они составляют 10% в общем сегменте.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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