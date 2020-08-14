В парке львов «Тайган» и зоопарке «Сказка» начались прокурорские проверки

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В белогорском парке львов «Тайган» и ялтинском зоопарке «Сказка», которые принадлежат крымскому бизнесмену Олегу Зубкову, начались прокурорские проверки.

Об этом сам Зубков рассказал в своем видеоблоге в YouTube.

«В парке начата большая прокурорская проверка с привлечением Россельхознадзора и Роспотребнадзора», – сказал Зубков.

Бизнесмен отметил, что новое постановление правительства России, по которому проводится проверка, является «смертью для зоопарков и цирков России». Зубков уточнил, что проверка продлится до сентября 2020 года.

Прокуратура Крыма публично не комментирует проведение проверки.

10 июля Четвертый кассационный суд в Краснодаре отменил решение Белогорского районного суда Крыма о временном приостановлении работы парка львов «Тайган».

После данного решения бизнесмен Зубков сказал, что намерен подавать иск в суд на возмещение ущерба и финансовых потерь, которые он понес за время, пока был закрыт парк.

5 декабря 2019 года Белогорский районный суд приостановил деятельность парка львов «Тайган» на 30 суток.​ Российские приставы в Крыму опечатали парк. По информации бизнесмена, за месяц после закрытия убытки парка составили более 10 миллионов рублей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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