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Власть

В парке львов «Тайган» и зоопарке «Сказка» начались прокурорские проверки

В парке львов «Тайган» и зоопарке «Сказка» начались прокурорские проверки

фото © Новости Крыма

В белогорском парке львов «Тайган» и ялтинском зоопарке «Сказка», которые принадлежат крымскому бизнесмену Олегу Зубкову, начались прокурорские проверки.

Об этом сам Зубков рассказал в своем видеоблоге в YouTube.

«В парке начата большая прокурорская проверка с привлечением Россельхознадзора и Роспотребнадзора», – сказал Зубков.

Бизнесмен отметил, что новое постановление правительства России, по которому проводится проверка, является «смертью для зоопарков и цирков России». Зубков уточнил, что проверка продлится до сентября 2020 года.

Прокуратура Крыма публично не комментирует проведение проверки.

10 июля Четвертый кассационный суд в Краснодаре отменил решение Белогорского районного суда Крыма о временном приостановлении работы парка львов «Тайган».

После данного решения бизнесмен Зубков сказал, что намерен подавать иск в суд на возмещение ущерба и финансовых потерь, которые он понес за время, пока был закрыт парк.

5 декабря 2019 года Белогорский районный суд приостановил деятельность парка львов «Тайган» на 30 суток.​ Российские приставы в Крыму опечатали парк. По информации бизнесмена, за месяц после закрытия убытки парка составили более 10 миллионов рублей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Адвокаты Зубкова обжаловали приговор по делу укушенной туристки. Адвокаты крымского бизнесмена Олега Зубкова подали апелляционную жалобу на приговор Белогорского районного суда по делу укушенной в парке львов «Тайган» туристки Ольги Соломиной.

Зубков хочет через суд возместить убытки из-за закрытия «Тайгана». Суд в России отменил решение о закрытии сафари-парка «Тайган». Зубков готовит новый иск по ущербу.

Адвокат высказался по поводу апелляции на приговор Зубкову. Владелец сафари-парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков примет решение по поводу обжалования приговора Белогорского райсуда после консультаций со своим адвокатом.

Суд в Крыму вынес приговор владельцу парка «Тайган». Владелец парка львов «Тайган» заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей.

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В парке львов «Тайган» и зоопарке «Сказка» начались прокурорские проверки

В парке львов «Тайган» и зоопарке «Сказка» начались прокурорские проверки видео

В белогорском парке львов «Тайган» и ялтинском зоопарке «Сказка», которые принадлежат крымскому бизнесмену Олегу Зубкову, начались прокурорские проверки.

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