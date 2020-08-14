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В парке львов «Тайган» и зоопарке «Сказка» начались прокурорские проверки
фото © Новости Крыма
В белогорском парке львов «Тайган» и ялтинском зоопарке «Сказка», которые принадлежат крымскому бизнесмену Олегу Зубкову, начались прокурорские проверки.
Об этом сам Зубков рассказал в своем видеоблоге в YouTube.
«В парке начата большая прокурорская проверка с привлечением Россельхознадзора и Роспотребнадзора», – сказал Зубков.
Бизнесмен отметил, что новое постановление правительства России, по которому проводится проверка, является «смертью для зоопарков и цирков России». Зубков уточнил, что проверка продлится до сентября 2020 года.
Прокуратура Крыма публично не комментирует проведение проверки.
10 июля Четвертый кассационный суд в Краснодаре отменил решение Белогорского районного суда Крыма о временном приостановлении работы парка львов «Тайган».
После данного решения бизнесмен Зубков сказал, что намерен подавать иск в суд на возмещение ущерба и финансовых потерь, которые он понес за время, пока был закрыт парк.
5 декабря 2019 года Белогорский районный суд приостановил деятельность парка львов «Тайган» на 30 суток. Российские приставы в Крыму опечатали парк. По информации бизнесмена, за месяц после закрытия убытки парка составили более 10 миллионов рублей.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Адвокаты Зубкова обжаловали приговор по делу укушенной туристки. Адвокаты крымского бизнесмена Олега Зубкова подали апелляционную жалобу на приговор Белогорского районного суда по делу укушенной в парке львов «Тайган» туристки Ольги Соломиной.
Зубков хочет через суд возместить убытки из-за закрытия «Тайгана». Суд в России отменил решение о закрытии сафари-парка «Тайган». Зубков готовит новый иск по ущербу.
Адвокат высказался по поводу апелляции на приговор Зубкову. Владелец сафари-парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков примет решение по поводу обжалования приговора Белогорского райсуда после консультаций со своим адвокатом.
Суд в Крыму вынес приговор владельцу парка «Тайган». Владелец парка львов «Тайган» заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей.
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В парке львов «Тайган» и зоопарке «Сказка» начались прокурорские проверки видео
В белогорском парке львов «Тайган» и ялтинском зоопарке «Сказка», которые принадлежат крымскому бизнесмену Олегу Зубкову, начались прокурорские проверки.
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