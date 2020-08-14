Происшествия
В лесополосе под Симферополем поймали закладчика наркотиков
20-летнего жителя Симферополя задержали правоохранители во время профилактического рейда в лесном массиве на окраине крымской столицы.
Молодой человек попался во время закладки наркотиков в тайники, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
При осмотре места происшествия в районе улицы 51-й Армии правоохранители обнаружили 52 полимерных свертка с подозрительным порошком. Криминалистическая экспертиза показала, что в пакетах было расфасовано более 10 граммов метилендиоксинметамфетамина (МДМА) и более 46 граммов мефедрона. Общая масса изъятых свертков составила около 70 граммов.
«Эти свертки были оставлены подозреваемым в виде закладок, фото которых молодой человек выложил в одном из тематических интернет-ресурсов», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Следственное управление УМВД по Симферополю возбудило против молодого злоумышленника уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере. Теперь ему грозит тюремный срок от 10 до 20 лет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин проведет шесть с половиной лет в колонии за торговлю наркотиками. Первомайский районный суд Республики Крым вынес приговор 34-летнему жителю Красноперекопского района, обвинявшемуся в покушении на сбыт наркотических средств в крупном и значительном размере.
Полицейские выявили в Керчи плантацию конопли. Полицейские изъяли коноплю, выращенную жителем Керчи на приусадебном участке.
В Крыму похвастались, что перекрыли канал поставки «украинских наркотиков». В ФСБ России в Крыму заявили, что «перекрыли канал контрабандной поставки наркотических средств на территорию России».
Феодосиец может лишиться свободы из-за «найденной на рыбалке» марихуаны. Полицейские изъяли два пакета с марихуаной у жителя Феодосии, который утверждает, что нашел наркотики во время рыбалки.
Политолог: У Аксенова и Константинова скрытый конфликт
Глава Крыма Сергей Аксенов находится у руля крымской власти вот уже более шести лет: сначала он совмещал эту должность с председательством в правительстве полуострова, однако осенью 2019 года эти посты разделили.
В Ялте аквапарки заставили делать два санитарных дня в неделю
Власти Ялты проверили работу аттракционов и аквапарков в регионе.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Бывшую крымскую чиновницу, поп-звезду Легкоступову нашли с проломанной головой
В Москве с пробитой головой нашли певицу Валентину Легкоступову, исполнительницу хита «Ягода-Малина».
11 августа
«Это не Мальдивы, это Крым!»: на полуострове обнаружили райский пляж с кристально чистой водой
11 августа
Новая напасть: вредители уничтожают пальмы и каштаны в Крыму
Пальмы на Южном берегу Крыма уничтожает уругвайская огневка, а каштаны в Симферополе поразила минирующая моль.