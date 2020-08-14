В лесополосе под Симферополем поймали закладчика наркотиков

20-летнего жителя Симферополя задержали правоохранители во время профилактического рейда в лесном массиве на окраине крымской столицы.

Молодой человек попался во время закладки наркотиков в тайники, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

При осмотре места происшествия в районе улицы 51-й Армии правоохранители обнаружили 52 полимерных свертка с подозрительным порошком. Криминалистическая экспертиза показала, что в пакетах было расфасовано более 10 граммов метилендиоксинметамфетамина (МДМА) и более 46 граммов мефедрона. Общая масса изъятых свертков составила около 70 граммов.

«Эти свертки были оставлены подозреваемым в виде закладок, фото которых молодой человек выложил в одном из тематических интернет-ресурсов», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Следственное управление УМВД по Симферополю возбудило против молодого злоумышленника уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере. Теперь ему грозит тюремный срок от 10 до 20 лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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