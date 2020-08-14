В Крыму за сутки зарегистрировали 40 случаев телефонного мошенничества

Полицейские зарегистрировали в Крыму больше 40 случаев телефонного мошенничества за последние сутки.

Большинство потерпевших являлись клиентами крупнейшего в Крыму банка, передает пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Клиентам банка звонят неизвестные и, представляясь якобы сотрудниками службы безопасности, различными путями вводят граждан в заблуждение, выведывая у них личные данные, а также вынуждают совершать определенные манипуляции со своим банковским счетом», – сообщили в пресс-службе.

Всего в полицию обратились 42 человека. Мошенники звонили им с номеров с кодом 495 и 499, в том числе зарегистрированных в других странах. Они получали от обманутых клиентов пароли, которые приходили к ним с помощью СМС, и списывали деньги с их счета в свою пользу.

Также, уточнили в полиции, мошенники по телефону просили назвать им номер карты и отраженный на обороте трехзначный CVV-код. С полученными данными они могут совершать покупки в интернете или заставить потерпевшего подойти к банкомату и произвести под диктовку различные действия с картой.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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