Происшествия
В Крыму утонул пятилетний ребенок
фото © Новости Крыма
Пятилетний ребенок утонул в море в Черноморском районе Крыма.
По данным пресс-службы МЧС Республики Крым, на берег его вытащили очевидцы.
«13 августа в 17:13 в селе Оленевка (Черноморский район) очевидцами из воды на берег был извлечен ребенок (мальчик 5 лет) с признаками утопления, – говорится в сообщении. – По прибытии бригада скорой медицинской помощи констатировала биологическую смерть».
Также, по данным спасателей, за прошедшие сутки в Черноморском районе утонул мужчина. Его на пляже косы «Беляус» вытащили очевидцы. Прибывшая на место скорая констатировала биологическую смерть.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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