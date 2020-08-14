В Крыму утонул пятилетний ребенок

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Пятилетний ребенок утонул в море в Черноморском районе Крыма.

По данным пресс-службы МЧС Республики Крым, на берег его вытащили очевидцы.

«13 августа в 17:13 в селе Оленевка (Черноморский район) очевидцами из воды на берег был извлечен ребенок (мальчик 5 лет) с признаками утопления, – говорится в сообщении. – По прибытии бригада скорой медицинской помощи констатировала биологическую смерть».

Также, по данным спасателей, за прошедшие сутки в Черноморском районе утонул мужчина. Его на пляже косы «Беляус» вытащили очевидцы. Прибывшая на место скорая констатировала биологическую смерть.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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