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Происшествия

В Крыму разбили лимузин, занимавший парковочные места

17:13 пятница, 14 августа 2020
Саки

Акт вандализма произошел в одном из населенных пунктов Сакского района Крыма.

По словам местных жителей в соцсети, злоумышленники могли разбить дорогое авто из-за того, что оно занимало сразу несколько парковочных мест.

— В Сакском районе жестоко разбили лимузин! Это зависть или он занимал сразу три парковочных места? Жаль машину, — написал автор фото.

Комментаторы предположили, что вредителями могли быть и конкуренты.

Пользователи социальной сети отметили, что оправдать порчу чужого имущества нельзя, но все же посоветовали владельцу лимузина «найти деньги на платную охраняемую парковку».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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