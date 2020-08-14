Происшествия
В Крыму разбили лимузин, занимавший парковочные места
Акт вандализма произошел в одном из населенных пунктов Сакского района Крыма.
По словам местных жителей в соцсети, злоумышленники могли разбить дорогое авто из-за того, что оно занимало сразу несколько парковочных мест.
— В Сакском районе жестоко разбили лимузин! Это зависть или он занимал сразу три парковочных места? Жаль машину, — написал автор фото.
Комментаторы предположили, что вредителями могли быть и конкуренты.
Пользователи социальной сети отметили, что оправдать порчу чужого имущества нельзя, но все же посоветовали владельцу лимузина «найти деньги на платную охраняемую парковку».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Житель Балаклавы разбил машину соседей и заявил, что ее угнали. 25-летнего жителя Балаклавы будут судить за заведомо ложный донос о преступлении.
В Крыму BMW на бешеной скорости врезался в трамвай. В Евпатории произошло ДТП с участием автомобиля марки BMW и трамвая.
Под Судаком две легковушки разбились лоб в лоб. Вчера около 22:00 в районе села Веселое под Судаком произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей — Opel и Volkswagen.
В Крыму утонул пятилетний ребенок. Пятилетний ребенок утонул в море в Черноморском районе Крыма.
Политолог: У Аксенова и Константинова скрытый конфликт
Глава Крыма Сергей Аксенов находится у руля крымской власти вот уже более шести лет: сначала он совмещал эту должность с председательством в правительстве полуострова, однако осенью 2019 года эти посты разделили.
В Ялте аквапарки заставили делать два санитарных дня в неделю
Власти Ялты проверили работу аттракционов и аквапарков в регионе.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Бывшую крымскую чиновницу, поп-звезду Легкоступову нашли с проломанной головой
В Москве с пробитой головой нашли певицу Валентину Легкоступову, исполнительницу хита «Ягода-Малина».
11 августа
«Это не Мальдивы, это Крым!»: на полуострове обнаружили райский пляж с кристально чистой водой
11 августа
Новая напасть: вредители уничтожают пальмы и каштаны в Крыму
Пальмы на Южном берегу Крыма уничтожает уругвайская огневка, а каштаны в Симферополе поразила минирующая моль.