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Происшествия

В Крыму из Чертового ущелья спасли парочку из Твери

11:47 пятница, 14 августа 2020

Оперативному дежурному Судакского аварийно – спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС поступило сообщение о том, что парень с девушкой поднялись на гору Сокол, самостоятельно спуститься не могут. Требуется помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно была направлена дежурная смена Судакского АСО в составе 4-х спасателей.

— По прибытии в предполагаемый район места поиска спасатели установили телефонный и визуальный контакт с туристами.   Молодые люди находились в районе ущелья «Шайтан-Дере» (Чертово ущелье),  на  участке со сложным скальным и сыпучем рельефом юго-восточного горного массива Сокола.  С помощью альпинистского  снаряжения, поднялись к потерпевшим, которые находились на «ложной тропе» труднодоступного. Используя альпинистское снаряжение спасатели организовали безопасный спуск вниз  гостей из города Тверь. В медицинской помощи они не нуждались, — рассказал эти в МЧС.

Сотрудники МЧС Республики Крым обращаются к жителям и гостям полуострова не пренебрегать правилами безопасного поведения в горах и быть максимально внимательными при планировании туристического похода.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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