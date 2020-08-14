В Крыму из Чертового ущелья спасли парочку из Твери

Оперативному дежурному Судакского аварийно – спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС поступило сообщение о том, что парень с девушкой поднялись на гору Сокол, самостоятельно спуститься не могут. Требуется помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно была направлена дежурная смена Судакского АСО в составе 4-х спасателей.

— По прибытии в предполагаемый район места поиска спасатели установили телефонный и визуальный контакт с туристами. Молодые люди находились в районе ущелья «Шайтан-Дере» (Чертово ущелье), на участке со сложным скальным и сыпучем рельефом юго-восточного горного массива Сокола. С помощью альпинистского снаряжения, поднялись к потерпевшим, которые находились на «ложной тропе» труднодоступного. Используя альпинистское снаряжение спасатели организовали безопасный спуск вниз гостей из города Тверь. В медицинской помощи они не нуждались, — рассказал эти в МЧС.

Сотрудники МЧС Республики Крым обращаются к жителям и гостям полуострова не пренебрегать правилами безопасного поведения в горах и быть максимально внимательными при планировании туристического похода.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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