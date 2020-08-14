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Происшествия

В Крыму BMW на бешеной скорости врезался в трамвай

В Евпатории произошло ДТП с участием автомобиля марки BMW и трамвая.

«Авария произошла в 6:30 утра на пресечении улицы Полупанова и проспекта Ленина, – сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе МВД. – Погибших в результате ДТП нет».

При столкновении трамвая и внедорожника BMW Х-5 последний получил значительные повреждения.

«Предварительно, водитель был пьян. За 5 минут (до столкновения) совершил ДТП – врезался в столб у бара «Кедр». Скорость была около 120 км/ч, тормозного пути вообще нет», - написал в Facebook директор МУП «Трамвайное управление имени Пятецкого» Михаил Клещенок.

В пресс-службе МВД информацию об алкогольном опьянении водителя авто не подтвердили, но и не опровергли. В настоящее время проводится проверка обстоятельств происшествия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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