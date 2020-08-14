Власть
Украина перебросила к Крыму ракетные комплексы «Точка-У»
фото © militaryarms.ru
Украинские военные в рамках учений перебросили ракетные комплексы на полигон в Херсонской области, который находится недалеко от админграницы с Крымом.
Об этом сообщает АрмияInform. Приказ о проведении учений дал командующий ВСУ Сергей Наев.
Во время маневров украинские военные задействовали тактические ракетные комплексы «Точка-У» и реактивные системы залпового огня «Смерч» советской разработки.
По плану учений батареи и расчеты совершили марш-бросок, развернулись, после чего совершили наведение на цель. Далее комплексы были «свернуты» и отправлены в районы базирования.
Наев заявил, что на юге Украины ежедневно проходят «мероприятия по боевой подготовке».
Как ранее сообщалось, в сентябре Украины обещает провести масштабные учения «Объединенные усилия – 2020», причем также на границе с полуостровом. В оперативном командовании «Юг» уточнили, что маневры запланированы на 17 – 26 сентября.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В России серьезно готовятся к тому, что НАТО нападет на Крым. В этом случае власти РФ обещают уничтожать нападающих гиперзвуковым оружием.
Украина готовится провести военные учения около Крыма. Украина планирует в сентябре провести военные учения на границе с Крымом, в Херсонской области.
В июле в Крыму вынесли девять приговоров за уклонение от службы в российской армии. В июле суды в Крыму вынесли 9 приговоров за уклонение от службы в российской армии, сообщается в обзоре «Крымской правозащитной группы».
МИД Украины выразило протест России из-за военных учений в Крыму. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за очередных учений российских военных в Крыму.
Результаты проверки Керчи от МВД: мошенники, наркотики, пьяные за рулем
243 административных протокола, 82 преступления и находившийся в федеральном розыске злоумышленник – таким «уловом» порадовала правоохранителей двухдневная профилактическая операция «Курорт» в Керчи.
Украина перебросила к Крыму ракетные комплексы «Точка-У»
Украинские военные в рамках учений перебросили ракетные комплексы на полигон в Херсонской области, который находится недалеко от админграницы с Крымом.
Семь случаев COVID-19 зарегистрировано в Севастополе
COVID-19 за прошедшие сутки подтвержден у семи севастопольцев.
Бывшую крымскую чиновницу, поп-звезду Легкоступову нашли с проломанной головой
В Москве с пробитой головой нашли певицу Валентину Легкоступову, исполнительницу хита «Ягода-Малина».
11 августа
«Это не Мальдивы, это Крым!»: на полуострове обнаружили райский пляж с кристально чистой водой
11 августа
Ученые признали, что реки Крыма - в катастрофическом положении
Ученый назвал причины обмельчания рек на Крымском полуострове.