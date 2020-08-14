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Власть

Украина перебросила к Крыму ракетные комплексы «Точка-У»

14:27 пятница, 14 августа 2020
Украина перебросила к Крыму ракетные комплексы «Точка-У»

фото © militaryarms.ru

Украинские военные в рамках учений перебросили ракетные комплексы на полигон в Херсонской области, который находится недалеко от админграницы с Крымом.

Об этом сообщает АрмияInform. Приказ о проведении учений дал командующий ВСУ Сергей Наев.

Во время маневров украинские военные задействовали тактические ракетные комплексы «Точка-У» и реактивные системы залпового огня «Смерч» советской разработки.

По плану учений батареи и расчеты совершили марш-бросок, развернулись, после чего совершили наведение на цель. Далее комплексы были «свернуты» и отправлены в районы базирования.

Наев заявил, что на юге Украины ежедневно проходят «мероприятия по боевой подготовке».

Как ранее сообщалось, в сентябре Украины обещает провести масштабные учения «Объединенные усилия – 2020», причем также на границе с полуостровом. В оперативном командовании «Юг» уточнили, что маневры запланированы на 17 – 26 сентября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Украина перебросила к Крыму ракетные комплексы «Точка-У»

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