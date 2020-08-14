Ученый рассказал о «геофизическом» оружии США

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Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал об американской системе HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program / Программа исследования полярных сияний высокочастотным воздействием).

Об этом сообщил «Военно-промышленный курьер».

Отмечается, что данной системе приписывают возможность изменения климата в отдельных регионах, однако изначально HAARP создавался как комплекс противоракетной обороны.

Принцип работы комплекса заключается в мощном СВЧ-излучении, которое позволяет вывести из строя самолет или боеголовку, находящиеся в зоне высокого напряжения электромагнитного поля.

По словам Сивкова, во время испытаний было выявлено, что излучатель способен влиять на геофизику планет и на погоду над небольшими регионами. Ученый объяснил данные возможности связью между ионосферой и тропосферой.

При этом Сивков добавил, что HAARP представляет серьезную проблему, так как на данный момент невозможно предсказать, как и на какой регион Земли комплекс может повлиять в случае применения.

Также эксперт предостерег, что при улучшении методов прогнозирования HAARP превратится в мощное климатическое и геофизическое оружие, которое способно вызывать погодные катаклизмы.

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