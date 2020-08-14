Ученые признали, что реки Крыма - в катастрофическом положении

фото © Новый Севастополь

Ученый назвал причины обмельчания рек на Крымском полуострове.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» группы «Черный список Севастополь» публикуют фотографии пересохших севастопольских рек Бельбек и Кача. «Такого действительно еще не было. Вчера просто по бывшему дну прогулялись — отдельные лужицы, в которых мертвая рыба», — написала пользователь с ником Мария Олейник.

Старший научный сотрудник отдела планктона Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Евгения Карпова отмечает, что эта тенденция характерна для всех рек полуострова Крым.

«Эта проблема у нас вообще очень остро стоит на всех реках. Мы сейчас находимся в экспедиции на реке Биюк-Карасу (крупнейший правый приток Салгира) – это северо-восточный район Крыма. Наблюдаем похожую картину – река необычайно обмелела», – сообщила она «Новому Севастополю».

Карпова назвала главные, с ее точки зрения, причины этой тенденции. Во-первых, засушливый год в Крыму – это естественный циклический процесс. Во-вторых, водозабор. «Отовсюду качают воду для того, чтобы подавать в водохранилища, подавать в частные домовладения – и законно, и незаконно все это делается. И в результате реки сейчас в катастрофическом положении находятся. В частности, тот же Бельбек», – подчеркнула она.

Ранее стало известно о том, что колодцы обмелели у жителей села Черноречье – принято решение привозить воду местным жителям.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские дельфины получат генетические паспорта. В этом году крымские дельфины, находящиеся в неволе, получат генетические паспорта.

«Это не Мальдивы, это Крым!»: на полуострове обнаружили райский пляж с кристально чистой водой. В социальных сетях появилась видеозапись из Крыма, на которой изображен дикий пляж с кристально чистой водой.

Туристы выживают краснокнижных животных из заповедных уголков Крыма. Интенсивный поток туристов, хлынувший в Крым, угрожает особо охраняемым природным территориям Крыма (ООПТ) и их исконным обитателям, занесенным в Красную книгу.

Действие лицензии на разработку карьера под Судаком приостановят. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым, в связи с поступающими обращениями граждан по вопросу работы карьера Чока-Таш.