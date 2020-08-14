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Водный кризис

У Севастополя осталось воды на три с половиной месяца

У Севастополя осталось воды на три с половиной месяца

фото © Новости Крыма

В «Водоканале» рассказали, при каких обстоятельствах горожане пока не почувствуют засухи.

Запасов воды в Чернореченском водохранилище Севастополю хватит практически до конца года даже в том случае, если совсем не будет осадков, а горожане будут обеспечиваться водой круглосуточно и без перебоев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУПС «Водоканал».

В организации уточнили, что на сегодняшний день в водохранилище остается 24,4 млн кубометров воды – при полном отсутствии осадков и среднесуточной подаче воды в 170 тысяч кубометров, водных запасов городу хватит до декабря этого года.

Напомним, проблему водного дефицита, который грозит Севастополю в 2021 году, власти города обсуждали еще в мае этого года. Тогда замгубернатора Владимир Базаров отмечал, что при неблагоприятных погодных условиях оставшихся запасов воды должно хватить примерно до ноября. Однако больше опасений вызывал у директора «Водоканала» Николая Перегуды именно следующий год.

В этот раз руководитель предприятия не захотел поделиться своей оценкой водной ситуации в регионе.

«А что я могу сделать, если осадков нет», – развел руками Николай Перегуда.

Вместе с тем, отметим, что это не самый пессимистичный прогноз развития ситуации. Так, в августе 2014 года в водохранилище оставалось 19 млн кубометров воды – тогда предполагалось, что этого запаса городу хватит на 70 суток.

Ранее стало известно, что ученые Института радиоэлектроники и информационной безопасности СевГУ создали интеллектуальную систему отслеживания состояния Чернореченского водохранилища. С помощью специальной буйковой станции исследователи смогут следить за изменением объема воды практически постоянно, а данные получать – по мобильной связи.

В тексте использованы материалы: Форпост

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