Судьи не пустили ФК «Севастополь» в финал Кубка Крыма

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Судьи не пустили футбольный клуб «Севастополь» в финал Кубка Крыма. Ранее «моряки» на выезде провели ответную встречу стадии одной второй с «Крымтеплицей».

Первый матч принес победу коллективу из села Молодежное со счетом 1:2, поэтому нашей команде в гостях необходимо было выигрывать, забив 2 и более мячей.

К выполнению этой задачи подопечные Олега Лещинского (футболки синие) приступили со старта поединка и открыли счет уже на 4-й минуте. В суматохе после подачи углового самый акцентированный удар по воротам «Крымтеплицы» нанес 77-й номер «моряков» Александр Смирнов. Голкипер хозяев чудом отразил этот выстрел, но уже находясь за линией ворот – мяч полностью ее пересек. После этого севастопольцы отдали инициативу сопернику и играли на контратаках, которые были гораздо опаснее.

Дважды к взятию ворот был близок Андрей Кива: в первом тайме он, уложив защитника, не смог переиграть вратаря, а после перерыва – своим выстрелом сотряс перекладину. Напряжение нарастало, и кульминацией поединка стал эпизод в добавленное арбитром время. После подачи со штрафного удар Захара Тарасенко отбил вратарь «Крымтеплицы», добивание Игоря Рогованова пришлось в штангу и замерший на линии мяч вколотил в сетку Максим Давидчук.

Но тут на арену вышла бригада арбитров. По известным только ассистенту судьи Дмитрию Домникову из Симферополя причинам, он поднял флажок, усмотрев у кого-то из севастопольцев офсайд. Но повтор эпизода четко дает понять – это ошибка, которая встала на пути подопечных Олега Лещинского в финал Кубка Крыма. На большее времени уже не оставалось. «Севастополь» выиграл 1:0, общий счет по итогам двух встреч – 2:2, но дальше проходит «Крымтеплица» благодаря преимуществу по забитым голам на гостевом поле. «Моряки» добыли победу в пятом матче подряд, но путевку в финал у нашей команды отобрала бригада арбитров.

ОЛЕГ ЛЕЩИНСКИЙ, главный тренер ФК «Севастополь»: «Ребята сыграли хорошо, выполнили установку, забили один, могли забить еще мяча три. Но к большому сожалению – это футбол. Мяч не залетел в ворота. Наши ребята в очередной раз доказали, что они команда, они умеют играть в футбол. Это те люди, на которых можно делать ставку».

Руководитель судейско-инспекторского комитета КФС Юрий Вакс прокомментировал работу судей на матче:

– Это очень тяжелый (для судьи, – ред.) момент. Мы пересматривали видео с боковой камеры – очень тяжело определить (пересек мяч линию ворот или нет, – ред). Больше мы даже склоняемся к тому, что там навряд ли мяч пересек линию. Очень тяжелый момент. Самый драматический эпизод матча случился уже в компенсированое ко второму тайму время. Защитник севастопольцев Максим Давидчук на 91-й минуте забил второй гол в ворота хозяев поля, который по сумме двух игр выводил именно севастопольцев в финал турнира. Но ассистент судьи посчитал, что в эпизоде имело место положение вне игры у кого-то из футболистов ФК «Севастополь». Поэтому главный судья матча отменил взятие ворот.

- К сожалению, ассистент арбитра ошибся. В игре, в динамике это был тяжелый момент. Мы посмотрели (видео, – ред.) с боковой камеры и должны признаться, что это ошибка арбитра, которая стояла невыхода в финал команды, рассказал Юрий Вакс.

По его словам, инспектор матча поставил ассистенту арбитра оценку «два» и он будет отстранен на какое-то количество матчей. В итоге по сумме двух матчей за счет большего количества голов на выезде в финал прошла «Крымтеплица».

Комментируя ситуацию, руководитель судейско-инспекторского комитета КФС Юрий Вакс рассказал о регулярной работе по разбору спорных моментов и повышению квалификации судей, однако ошибки еще случаются:

– К сожалению, у нас есть в некоторых моментах ошибки, которые допускают судьи. В целом, арбитры стараются и выполняют свою работу. Но в некоторых матчах арбитры допускали результативные ошибки, связанные с не назначением пенальти. Мы проводим семинары, 4 раза в год у нас проходят 5-7-дневные семинары. Сказать, что человек ошибся это самое простое, мы пытаемся анализировать почему это происходит. И пытаемся исправлять ошибки. Но быстро это не получается. После каждого тура есть у нас нарезка всех спорных моментов, которая отправляется арбитрам и мы дискутируем. Самое главное – мы пытаемся найти причину почему произошла эта ошибка. Если находим — пытаемся ее устранить.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство,

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