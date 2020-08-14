Курортный сезон
Развитие сюжета: Севастопольские пляжи оказались непригодны для отдыха инвалидов ● Крымчан убеждают в том, что на полуостров активно едут богатые туристы ● Туристы от безысходности: кто приехал в Крым в этом году ● Туристы выживают краснокнижных животных из заповедных уголков Крыма ● Мэр Ялты вдруг решил, что пляжи в городе «оставляют желать лучшего»
Сколько турист платит за отдых в Крыму
фото © Крым.реалии
Суточное пребывание в крымском санатории с питанием и лечение в августе обойдется отдыхающему в 3,4 тыс. рублей.
«Отдых в санаториях Крыма обойдется в 3,4 тыс. руб. в сутки. В первую пятерку регионов юга России по доступности санаторного летнего отдыха также вошли Ростовская область (3550 рублей), Краснодарский край (3560 рублей), Астраханская область (3650 рублей) и Волгоградская область (3700 рублей)», - приводит данные пресс-служба министерства.
Кроме того, эксперты проанализировали стоимость недельных туров в Крым и зафиксировали снижение их стоимости. По данным Ассоциации туроператоров России, ранее минимальная цена недельной поездки в Крым с перелетом, проживанием и питанием составляла 27,5 тыс. рублей, а с 15 августа можно купить тур почти на тысячу рублей дешевле.
Также в министерстве напомнили о начале работы электронной системы «Фортуна», которая предлагает россиянам наиболее выгодные путевки в Крым в легально работающих местах размещения.
Ранее глава Крыма подвел итоги июля, заявив, что регион посетили свыше 1,4 млн туристов. Почти 63% гостей приехали на полуостров по Крымскому мосту.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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