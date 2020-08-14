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Сколько турист платит за отдых в Крыму

07:35 пятница, 14 августа 2020
Сколько турист платит за отдых в Крыму

фото © Крым.реалии

Суточное пребывание в крымском санатории с питанием и лечение в августе обойдется отдыхающему в 3,4 тыс. рублей.

«Отдых в санаториях Крыма обойдется в 3,4 тыс. руб. в сутки. В первую пятерку регионов юга России по доступности санаторного летнего отдыха также вошли Ростовская область (3550 рублей), Краснодарский край (3560 рублей), Астраханская область (3650 рублей) и Волгоградская область (3700 рублей)», - приводит данные пресс-служба министерства.

Кроме того, эксперты проанализировали стоимость недельных туров в Крым и зафиксировали снижение их стоимости. По данным Ассоциации туроператоров России, ранее минимальная цена недельной поездки в Крым с перелетом, проживанием и питанием составляла 27,5 тыс. рублей, а с 15 августа можно купить тур почти на тысячу рублей дешевле.

Также в министерстве напомнили о начале работы электронной системы «Фортуна», которая предлагает россиянам наиболее выгодные путевки в Крым в легально работающих местах размещения.

Ранее глава Крыма подвел итоги июля, заявив, что регион посетили свыше 1,4 млн туристов. Почти 63% гостей приехали на полуостров по Крымскому мосту.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Надеемся на чудо»: как туристы в Крыму соблюдают меры безопасности. Если ответить коротко - «никак». Отдыхающие в Крыму россияне открестились от соблюдения мер безопасности.

Туристы от безысходности: кто приехал в Крым в этом году. Такие люди едут отдохнуть на российских курортах в первый и последний раз.

Как изменилось отношение туристов к отдыху из-за COVID-19. По данным опроса сервиса для планирования путешествий, 53,3 процента россиян планируют отпуск вне зависимости от коронавируса, остальные — сомневаются.

Подсчитана доля подхвативших коронавирус на отдыхе россиян. В Роспотребнадзоре подсчитали долю россиян, подхвативших коронавирус во время отдыха на курортах страны.

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