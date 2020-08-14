СК возбудил уголовное дело против пьяного водителя, сбившего насмерть ребенка в Крыму

Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении жителя Джанкойского района, который нарушил правила дорожного движения и сбил насмерть ребенка.

Об этом сообщили в главном следуправлении СК России по Крыму и Севастополю.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Джанкойского района по факту нарушения им правил дорожного движения при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть ребенка (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ)», – говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что 13 августа в селе Новосельцево Джанкойского района мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем. Он не справился с управлением и наехал на троих детей, которые играли около жилого дома. В результате ДТП одна девочка четырех лет погибла на месте, десятилетняя и двухлетняя девочки получили гематомы и ссадины.

Сейчас мужчина задержан. Он полностью признал свою вину и дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела взято на контроль руководства Главного следственного управления.

Ранее в МВД сообщили, что пьяный автомобилист наехал на троих детей в селе Новосельцево Джанкойского района Крыма. В результате четырехлетняя девочка скончалась, еще двое – получили травмы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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