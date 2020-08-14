Происшествия
СК возбудил уголовное дело против пьяного водителя, сбившего насмерть ребенка в Крыму
Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении жителя Джанкойского района, который нарушил правила дорожного движения и сбил насмерть ребенка.
Об этом сообщили в главном следуправлении СК России по Крыму и Севастополю.
«Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Джанкойского района по факту нарушения им правил дорожного движения при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть ребенка (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ)», – говорится в сообщении.
Следователи выяснили, что 13 августа в селе Новосельцево Джанкойского района мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем. Он не справился с управлением и наехал на троих детей, которые играли около жилого дома. В результате ДТП одна девочка четырех лет погибла на месте, десятилетняя и двухлетняя девочки получили гематомы и ссадины.
Сейчас мужчина задержан. Он полностью признал свою вину и дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела взято на контроль руководства Главного следственного управления.
Ранее в МВД сообщили, что пьяный автомобилист наехал на троих детей в селе Новосельцево Джанкойского района Крыма. В результате четырехлетняя девочка скончалась, еще двое – получили травмы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мусульманской общине в Алуште вынесли предупреждение. Мусульманской религиозной общине «Алушта» в Крыму вынесли предупреждение, мотивируя его российским законом «О противодействии экстремистской деятельности».
Руководителя предприятия в Ялте хотят оштрафовать за долги по зарплате в 17,5 млн рублей. В Ялте в суд направлено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в размере более 17 миллионов рублей.
На Ай-Петри неизвестные незаконно взымали «мзду» за парковку. Во время рейда муниципальных властей Ялты на плато Ай-Петри было выяснено, что плату за парковку там взимают неизвестные лица, не имеющие на это ни малейшего права.
Экс-главврач Ленинской районной больницы получил условный срок за взятку. Ленинский районный суд Крыма приговорил бывшего главного врача Ленинской центральной районной больницы к семи годам заключения и штрафу за взятку.
Результаты проверки Керчи от МВД: мошенники, наркотики, пьяные за рулем
243 административных протокола, 82 преступления и находившийся в федеральном розыске злоумышленник – таким «уловом» порадовала правоохранителей двухдневная профилактическая операция «Курорт» в Керчи.
Украина перебросила к Крыму ракетные комплексы «Точка-У»
Украинские военные в рамках учений перебросили ракетные комплексы на полигон в Херсонской области, который находится недалеко от админграницы с Крымом.
Семь случаев COVID-19 зарегистрировано в Севастополе
COVID-19 за прошедшие сутки подтвержден у семи севастопольцев.
Бывшую крымскую чиновницу, поп-звезду Легкоступову нашли с проломанной головой
В Москве с пробитой головой нашли певицу Валентину Легкоступову, исполнительницу хита «Ягода-Малина».
11 августа
«Это не Мальдивы, это Крым!»: на полуострове обнаружили райский пляж с кристально чистой водой
11 августа
Ученые признали, что реки Крыма - в катастрофическом положении
Ученый назвал причины обмельчания рек на Крымском полуострове.