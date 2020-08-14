Севастополец угрожал убийством соседке за парковку: его будут судить

Житель Севастополя пойдет под суд за угрозы убийством.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, он угрожал расправой своей соседке, когда ему не понравилось, как она припарковала свой автомобиль во дворе дома.

«По мнению мужчины, автоледи неправильно припарковала свое транспортное средство во дворе дома, и в связи с этим у них возникла словесная перепалка. Во время конфликта сосед пригрозил женщине расправой и она, опасаясь за свою жизнь, сообщила о случившемся в полицию», - пояснили в МВД.

Теперь 59-летнему мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Его будут судить по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Правдивость слов женщины подтверждают свидетели. Защитник парковки, по данным МВД, тоже уже признал свою вину.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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