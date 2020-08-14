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Коронавирус в Крыму

Семь случаев COVID-19 зарегистрировано в Севастополе

Семь случаев COVID-19 зарегистрировано в Севастополе

фото © www.inform.kz

COVID-19 за прошедшие сутки подтвержден у семи севастопольцев.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

«По состоянию на утро 14 августа зарегистрированы семь новых случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие – жители Севастополя. Каждый из них был в контактной группе по ранее заболевшему родственнику. Один человек выписан после выздоровления», – говорится в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 408 человек. В настоящий момент в стационарах находится 56 человек. Выздоровели 326 человек, 12 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 167 человек, в городской больнице №9 – 137. Под наблюдением по месту жительства – 462 человека.

В Крыму за прошедшие сутки подтверждено 27 новых случаев. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1664 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1162 человек, из них 29 человек за последние сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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