Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Небольшой спад: число новых заражений коронавирусом в Крыму снизилось ● В Украине - антирекорд по количеству новых случаев заражения ● В детской больнице в Крыму закрыли часть отделения из-за COVID-19 ● Люди с отрицательным резус-фактором чаще заболевают COVID-19 ● Сотрудники детской больницы в Крыму не понимают принципа их отправки в обсерватор
Семь случаев COVID-19 зарегистрировано в Севастополе
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COVID-19 за прошедшие сутки подтвержден у семи севастопольцев.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя.
«По состоянию на утро 14 августа зарегистрированы семь новых случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие – жители Севастополя. Каждый из них был в контактной группе по ранее заболевшему родственнику. Один человек выписан после выздоровления», – говорится в сообщении.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 408 человек. В настоящий момент в стационарах находится 56 человек. Выздоровели 326 человек, 12 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 167 человек, в городской больнице №9 – 137. Под наблюдением по месту жительства – 462 человека.
В Крыму за прошедшие сутки подтверждено 27 новых случаев. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1664 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1162 человек, из них 29 человек за последние сутки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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