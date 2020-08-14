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Самолет ВМС США вплотную подлетел к Крыму

12:28 пятница, 14 августа 2020
Самолет ВМС США вплотную подлетел к Крыму

Boeing P-8A Poseidon | фото © esnok.by

Над акваторией Черного моря замечены сразу два американских самолета-разведчика.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.

Так, первый самолет Военно-морских сил США патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon был замечен около 11 утра по московскому времени.

По данным ресурса, он долетел до черноморского побережья с авиабазы Сигонелла, находящейся на итальянском острове Сицилия. Во время разведывательной операции он приблизился на расстояние 30 километров к береговой линии в районе Севастополя.

Второй самолет принадлежит Военно-воздушным силам США. Речь идет о самолете радио-электронной разведки Boeing RC-135W River Joint. Он поднялся в воздух с базы Суда-Бэй, находящейся на острове Крит. По последним данным, он совершил пролет вдоль побережья Крыма от Севастополя до Керчи.

Ранее разведывательные самолеты США были замечены в акватории Черного моря 12 августа. Речь идет о таких же бортах. Для перехвата в воздух были подняты истребители Су-27.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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