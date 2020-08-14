С дистанцией и в классах: как в Крыму пройдут линейки 1 сентября

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В Крыму 1 сентября традиционные школьные линейки организуют только для учеников первых и одиннадцатых классов. Остальные учащиеся отпразднуют начало учебного года в учебных классах.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила глава Минобраза РК Валентина Лаврик.

«Мы планируем, что первого сентября пройдут линейки для первых и одиннадцатых классов. В тех школах, где есть возможность во дворе разместить детей и родителей, соблюдая социальную дистанцию, там могут подключить больше классов. В городских школах соблюдать социальную дистанцию во дворе – непросто, поэтому праздник для остальных ребят пройдет в классных кабинетах», - рассказала Лаврик.

После праздничных мероприятий школьники будут приглашены на первый урок, посвященный 75-й годовщине Победы.

Министр добавила, что в этом году учебный год будет проходить в «очном формате».

Как сообщалось, с 14 сентября по 12 октября в школах пройдут Всероссийские проверочные работы, на которых ученики 5-9 классов покажут, чему научились за время дистанционного обучения. Такое решение принято для того, чтобы оценить качество полученных знаний у детей в период дистанционного обучения этой весной.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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