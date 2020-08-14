Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Семь случаев COVID-19 зарегистрировано в Севастополе ● Небольшой спад: число новых заражений коронавирусом в Крыму снизилось ● В Украине - антирекорд по количеству новых случаев заражения ● В детской больнице в Крыму закрыли часть отделения из-за COVID-19 ● Люди с отрицательным резус-фактором чаще заболевают COVID-19
С дистанцией и в классах: как в Крыму пройдут линейки 1 сентября
фото © izhevskinfo.ru
В Крыму 1 сентября традиционные школьные линейки организуют только для учеников первых и одиннадцатых классов. Остальные учащиеся отпразднуют начало учебного года в учебных классах.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила глава Минобраза РК Валентина Лаврик.
«Мы планируем, что первого сентября пройдут линейки для первых и одиннадцатых классов. В тех школах, где есть возможность во дворе разместить детей и родителей, соблюдая социальную дистанцию, там могут подключить больше классов. В городских школах соблюдать социальную дистанцию во дворе – непросто, поэтому праздник для остальных ребят пройдет в классных кабинетах», - рассказала Лаврик.
После праздничных мероприятий школьники будут приглашены на первый урок, посвященный 75-й годовщине Победы.
Министр добавила, что в этом году учебный год будет проходить в «очном формате».
Как сообщалось, с 14 сентября по 12 октября в школах пройдут Всероссийские проверочные работы, на которых ученики 5-9 классов покажут, чему научились за время дистанционного обучения. Такое решение принято для того, чтобы оценить качество полученных знаний у детей в период дистанционного обучения этой весной.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Севастополя усмотрели нарушения в работе детского лагеря. В частной организации заверяют, что поставили в известность Роспотребнадзор.
Крымчан предупреждают о школьной «побочке» борьбы с коронавирусом. Чтобы минимизировать ущерб от защитных мер, нужна помощь специалистов «по душевной части».
В школьной форме Крыма могут появиться бомберы. Бомберы, свитшоты, худи и толстовки вошли в предварительную версию нового стандарта школьной формы, который разработан по поручению Министерства промышленности и торговли РФ.
Аксенов наградил путевкой в «Артек» спасшую тонувшего ребенка девочку. Глава Крыма Сергей Аксенов наградил семилетнюю Дарью Павлову, которая спасла тонувшего в бассейне ребенка, путевкой в международный детский центр «Артек».
Результаты проверки Керчи от МВД: мошенники, наркотики, пьяные за рулем
243 административных протокола, 82 преступления и находившийся в федеральном розыске злоумышленник – таким «уловом» порадовала правоохранителей двухдневная профилактическая операция «Курорт» в Керчи.
Украина перебросила к Крыму ракетные комплексы «Точка-У»
Украинские военные в рамках учений перебросили ракетные комплексы на полигон в Херсонской области, который находится недалеко от админграницы с Крымом.
Семь случаев COVID-19 зарегистрировано в Севастополе
COVID-19 за прошедшие сутки подтвержден у семи севастопольцев.
Бывшую крымскую чиновницу, поп-звезду Легкоступову нашли с проломанной головой
В Москве с пробитой головой нашли певицу Валентину Легкоступову, исполнительницу хита «Ягода-Малина».
11 августа
«Это не Мальдивы, это Крым!»: на полуострове обнаружили райский пляж с кристально чистой водой
11 августа
Ученые признали, что реки Крыма - в катастрофическом положении
Ученый назвал причины обмельчания рек на Крымском полуострове.