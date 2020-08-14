Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +26
море +25

Коронавирус в Крыму

С дистанцией и в классах: как в Крыму пройдут линейки 1 сентября

12:33 пятница, 14 августа 2020
С дистанцией и в классах: как в Крыму пройдут линейки 1 сентября

фото © izhevskinfo.ru

В Крыму 1 сентября традиционные школьные линейки организуют только для учеников первых и одиннадцатых классов. Остальные учащиеся отпразднуют начало учебного года в учебных классах.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила глава Минобраза РК Валентина Лаврик.

«Мы планируем, что первого сентября пройдут линейки для первых и одиннадцатых классов. В тех школах, где есть возможность во дворе разместить детей и родителей, соблюдая социальную дистанцию, там могут подключить больше классов. В городских школах соблюдать социальную дистанцию во дворе – непросто, поэтому праздник для остальных ребят пройдет в классных кабинетах», - рассказала Лаврик.

После праздничных мероприятий школьники будут приглашены на первый урок, посвященный 75-й годовщине Победы.

Министр добавила, что в этом году учебный год будет проходить в «очном формате».

Как сообщалось, с 14 сентября по 12 октября в школах пройдут Всероссийские проверочные работы, на которых ученики 5-9 классов покажут, чему научились за время дистанционного обучения. Такое решение принято для того, чтобы оценить качество полученных знаний у детей в период дистанционного обучения этой весной.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Севастополя усмотрели нарушения в работе детского лагеря. В частной организации заверяют, что поставили в известность Роспотребнадзор.

Крымчан предупреждают о школьной «побочке» борьбы с коронавирусом. Чтобы минимизировать ущерб от защитных мер, нужна помощь специалистов «по душевной части».

В школьной форме Крыма могут появиться бомберы. Бомберы, свитшоты, худи и толстовки вошли в предварительную версию нового стандарта школьной формы, который разработан по поручению Министерства промышленности и торговли РФ.

Аксенов наградил путевкой в «Артек» спасшую тонувшего ребенка девочку. Глава Крыма Сергей Аксенов наградил семилетнюю Дарью Павлову, которая спасла тонувшего в бассейне ребенка, путевкой в международный детский центр «Артек».

Происшествия
Результаты проверки Керчи от МВД: мошенники, наркотики, пьяные за рулем

Результаты проверки Керчи от МВД: мошенники, наркотики, пьяные за рулем

243 административных протокола, 82 преступления и находившийся в федеральном розыске злоумышленник – таким «уловом» порадовала правоохранителей двухдневная профилактическая операция «Курорт» в Керчи.

Власть
Украина перебросила к Крыму ракетные комплексы «Точка-У»

Украина перебросила к Крыму ракетные комплексы «Точка-У»

Украинские военные в рамках учений перебросили ракетные комплексы на полигон в Херсонской области, который находится недалеко от админграницы с Крымом.

Коронавирус в Крыму
Семь случаев COVID-19 зарегистрировано в Севастополе

Семь случаев COVID-19 зарегистрировано в Севастополе

COVID-19 за прошедшие сутки подтвержден у семи севастопольцев.

Водный кризис
Ученые признали, что реки Крыма - в катастрофическом положении

Ученые признали, что реки Крыма - в катастрофическом положении

Ученый назвал причины обмельчания рек на Крымском полуострове.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации