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Власть

Руководителя предприятия в Ялте хотят оштрафовать за долги по зарплате в 17,5 млн рублей

08:17 пятница, 14 августа 2020
Ялта

В Ялте в суд направлено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в размере более 17 миллионов рублей.

Долги по зарплате в ходе прокурорской проверки и разбирательств были выплачены, но руководителю предприятия грозит штраф. Об этом сообщает прокуратура Крыма.

По данным ведомства, на предприятии образовалась задолженность по заработной плате перед 125 сотрудниками в размере более 17,5 млн рублей.

«У руководства организации имелась реальная возможность для оплаты труда работников, однако денежные средства были направлены на иные цели», – сказано в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК России (невыплата заработной платы).

В прокуратуре уточнили, что в ходе предварительного расследования задолженность по заработной плате перед работниками общества погашена в полном объеме. В настоящее время уголовное дело в отношении руководителя предприятия направлено в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении руководителю предприятия меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В прокуратуре не называют названия предприятия, имени фигуранта уголовного дела. Публичных комментариев руководителя предприятия нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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