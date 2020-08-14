Россияне купили более 10 тысяч «единых» билетов в Крым и обратно

Более 10 тысяч «единых» билетов в Крым и обратно оформлено в этом году в России.

Об этом сообщила пресс-служба Единой транспортной дирекции (АНО «ЕТД»).

«По состоянию на 13 августа россияне приобрели свыше 10 тысяч «единых» билетов в города-курорты Крымского полуострова и в обратном направлении с использованием железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта. Мультимодальные перевозки туристов в города-курорты Республики Крым из регионов, не имеющих прямого железнодорожного сообщения с полуостровом, были возобновлены 10 июля. Среди пассажиров, оформивших в этот период проездные документы, наиболее популярными направлениями стали Феодосия и Судак», – уточнили в «ЕТД».

Единая транспортная дирекция 10 июля начала перевозки в Крым по «единому» билету.

Перевозки по «единому» билету в туристический сезон 2020 года осуществляются с пересадкой на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы, а также через международный аэропорт Анапы в четыре города Крымского полуострова: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак. АНО «ЕТД» координирует перевозки пассажиров на всем протяжении маршрута.

За шесть курортных сезонов с 2014 года Единая транспортная дирекция перевезла более 2,3 млн пассажиров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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