Курортный сезон
Развитие сюжета: Очередной скандал в Крыму: таксист выбросил семью туристов с годовалым ребенком в поле ● Сколько турист платит за отдых в Крыму ● Севастопольские пляжи оказались непригодны для отдыха инвалидов ● Крымчан убеждают в том, что на полуостров активно едут богатые туристы ● Туристы от безысходности: кто приехал в Крым в этом году
Россияне купили более 10 тысяч «единых» билетов в Крым и обратно
Более 10 тысяч «единых» билетов в Крым и обратно оформлено в этом году в России.
Об этом сообщила пресс-служба Единой транспортной дирекции (АНО «ЕТД»).
«По состоянию на 13 августа россияне приобрели свыше 10 тысяч «единых» билетов в города-курорты Крымского полуострова и в обратном направлении с использованием железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта. Мультимодальные перевозки туристов в города-курорты Республики Крым из регионов, не имеющих прямого железнодорожного сообщения с полуостровом, были возобновлены 10 июля. Среди пассажиров, оформивших в этот период проездные документы, наиболее популярными направлениями стали Феодосия и Судак», – уточнили в «ЕТД».
Единая транспортная дирекция 10 июля начала перевозки в Крым по «единому» билету.
Перевозки по «единому» билету в туристический сезон 2020 года осуществляются с пересадкой на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы, а также через международный аэропорт Анапы в четыре города Крымского полуострова: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак. АНО «ЕТД» координирует перевозки пассажиров на всем протяжении маршрута.
За шесть курортных сезонов с 2014 года Единая транспортная дирекция перевезла более 2,3 млн пассажиров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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