Результаты проверки Керчи от МВД: мошенники, наркотики, пьяные за рулем

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243 административных протокола, 82 преступления и находившийся в федеральном розыске злоумышленник – таким «уловом» порадовала правоохранителей двухдневная профилактическая операция «Курорт» в Керчи.

О других результатах подробно рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Основной задачей сотрудников полиции было проверить общественный порядок на улицах и в местах общего пользования, а также работу развлекательных и других учреждений сферы курортов и услуг – гостиниц, объектов торговли и так далее.

В результате только в сфере оборота алкогольной продукции правоохранители наткнулись на множество нарушений: в течение двух дней из оборота было изъято 1922 литра нелегального алкоголя, подготовленного для отдыхающих в Керчи.

Обнаружились и факты продажи некачественного топлива на керченских АЗС, и нелегальный пункт приема цветных и черных металлов, в котором арестовали 12 тонн «железа», почти два десятка нарушений миграционного законодательства, перечислили в ведомстве. На дорогах Керчи сотрудники Госавтоинспекции пресекли 123 нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

«В том числе 14 человек в состоянии опьянения отстранены от управления транспортными средствами, - добавили в МВД. – Выявлены факты вождения автомобиля без документов или лицами, не имеющими права управления, факты нарушений при перевозке детей и иные нарушения».

Также при проверках отдельных лиц были изъяты предметы, похожие на оружие и боеприпасы.

«Кроме того у нарушителей изъято почти четыре килограмма наркотических средств, в том числе высушенная марихуана, кусты растений рода «конопля», а также N-метилэфдерон, относящийся к так называемым «солям», - говорится в сообщении.

В МВД заявили, что планируют провести подобные операции во время летнего курортного сезона на всей территории Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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