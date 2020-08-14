Власть
Реки вина: в Крыму выявили 39 тысяч тонн фальшивого алкоголя
С начала года в Республике Крым обнаружили и изъяли 39 тысяч тонн фальсифицированной алкогольной продукции.
Об этом на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА» Россия сегодня» в Симферополе сообщила врио министра промышленной политики республики Елена Элекчян.
«В связи с этим были возбуждены более 69 административных и два уголовных дела», - добавила чиновница, отметив, что вся подобная продукция подлежит утилизации.
По словам Елены Элекчян, сегодня нелегальные производители алкоголя могут фальсифицировать абсолютно любые алкогольные напитки. В Крыму, принимая во внимание большой наплыв отдыхающих, при покупке алкоголя следует быть особенно внимательными.
«К сожалению, наши теневые структуры тоже имеют возможность анализировать рынок и делают то, что на сегодняшний день пользуется спросом. Учитывая наш курортный сезон, все понимают, что есть спрос на алкогольную продукцию, и недобросовестные производители могут сфальсифицировать абсолютно все», - заключила врио министра.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Предприниматель осужден в Крыму за попытку подкупа сотрудника ФСБ. Киевский районный суд Симферополя признал предпринимателя виновным в даче взятки сотруднику управления ФСБ по Республике Крым.
Мусульманской общине в Алуште вынесли предупреждение. Мусульманской религиозной общине «Алушта» в Крыму вынесли предупреждение, мотивируя его российским законом «О противодействии экстремистской деятельности».
Руководителя предприятия в Ялте хотят оштрафовать за долги по зарплате в 17,5 млн рублей. В Ялте в суд направлено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в размере более 17 миллионов рублей.
На Ай-Петри неизвестные незаконно взымали «мзду» за парковку. Во время рейда муниципальных властей Ялты на плато Ай-Петри было выяснено, что плату за парковку там взимают неизвестные лица, не имеющие на это ни малейшего права.
Результаты проверки Керчи от МВД: мошенники, наркотики, пьяные за рулем
243 административных протокола, 82 преступления и находившийся в федеральном розыске злоумышленник – таким «уловом» порадовала правоохранителей двухдневная профилактическая операция «Курорт» в Керчи.
Украина перебросила к Крыму ракетные комплексы «Точка-У»
Украинские военные в рамках учений перебросили ракетные комплексы на полигон в Херсонской области, который находится недалеко от админграницы с Крымом.
Семь случаев COVID-19 зарегистрировано в Севастополе
COVID-19 за прошедшие сутки подтвержден у семи севастопольцев.
Бывшую крымскую чиновницу, поп-звезду Легкоступову нашли с проломанной головой
В Москве с пробитой головой нашли певицу Валентину Легкоступову, исполнительницу хита «Ягода-Малина».
11 августа
«Это не Мальдивы, это Крым!»: на полуострове обнаружили райский пляж с кристально чистой водой
11 августа
Ученые признали, что реки Крыма - в катастрофическом положении
Ученый назвал причины обмельчания рек на Крымском полуострове.