Реки вина: в Крыму выявили 39 тысяч тонн фальшивого алкоголя

С начала года в Республике Крым обнаружили и изъяли 39 тысяч тонн фальсифицированной алкогольной продукции.

Об этом на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА» Россия сегодня» в Симферополе сообщила врио министра промышленной политики республики Елена Элекчян.

«В связи с этим были возбуждены более 69 административных и два уголовных дела», - добавила чиновница, отметив, что вся подобная продукция подлежит утилизации.

По словам Елены Элекчян, сегодня нелегальные производители алкоголя могут фальсифицировать абсолютно любые алкогольные напитки. В Крыму, принимая во внимание большой наплыв отдыхающих, при покупке алкоголя следует быть особенно внимательными.

«К сожалению, наши теневые структуры тоже имеют возможность анализировать рынок и делают то, что на сегодняшний день пользуется спросом. Учитывая наш курортный сезон, все понимают, что есть спрос на алкогольную продукцию, и недобросовестные производители могут сфальсифицировать абсолютно все», - заключила врио министра.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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