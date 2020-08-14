Рейды по борьбе с незаконной торговлей будут проходить в Ялте ежедневно

Рейды по борьбе с нелегальной торговлей в Ялте будут проводиться без выходных.

Об этом заявил исполняющий обязанности начальника департамента муниципального контроля местной администрации Сергей Кузнецов.

«Сотрудники департамента муниципального контроля совместно с представителями полиции и МУП «Объединенная управляющая компания» рейды по противодействию стихийной торговле проводят в центре города регулярно, а сейчас готовится распоряжение о систематических проверках в том числе и по выходным дням», – уточнил он.

По словам Кузнецова, особое внимание уделяется центру города – подземному переходу у бывшего кинотеатра «Спартак», Пушкинскому бульвару, набережной имени Ленина, скверу «Юбилейный» и району Массандровского пляжа. «Все, что находится на муниципальной земле незаконно – товар и торговое оборудование – передается на ответственное хранение в МУП «Объединенная управляющая компания» при отсутствии у реализатора документов, а при их наличии от продавца требуют освободить территорию», – пояснил исполняющий обязанности руководителя департамента.

При этом он подчеркнул, что вывезенное имущество находится на ответственном хранении до оплаты штрафа, который составляет от 2 до 5 тысяч рублей, но если этого не происходит, то по решению админкомиссии оно может быть передано в распоряжение Росимущества. «А изъятые продовольственные товары из-за невозможности длительного хранения согласно предписанию Роспотребнадзора подлежат утилизации», – добавил Кузнецов.

Глава департамента мунконтроля сообщил, что только после рейда на этой неделе утилизировано 60 мешков с фруктами и овощами, а также 3 мешка морепродуктов, изъятых в сквере «Юбилейный» и в районе Массандровского пляжа.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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