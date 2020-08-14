Пьяный водитель сбил трех детей в Крыму, один ребенок умер

Пьяный автомобилист наехал на троих детей в селе Новосельцево Джанкойского района Крыма, в результате чего четырехлетняя девочка скончалась, еще двое – получили травмы.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«13 августа в 19:30 в Джанкойском районе, в селе Новосельцево водитель автомобиля «ВАЗ-210740», 1986 года рождения… совершил наезд на насыпь грунта, после чего допустил выезд на тротуар, где совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов 2010, 2016 и 2018 годов рождения. В результате ДТП четырехлетняя девочка погибла, еще две девочки получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Полицейские установили, что водитель двигался по селу со стороны полевой автодороги Светлое – Новосельцево в направлении автодороги Азовское – Любимовка и при этом был пьяным. Кроме того, у него при себе не было водительского удостоверения, так как Джанкойский районный суд в 2016 году лишил его права управления транспортными средствами на 18 месяцев.

По факту нахождения на проезжей части дороги препятствия в виде насыпи грунта вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 12.33 КоАП РФ – повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений. По факту ДТП проводится проверка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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