Предприниматель осужден в Крыму за попытку подкупа сотрудника ФСБ

Киевский районный суд Симферополя признал предпринимателя виновным в даче взятки сотруднику управления ФСБ по Республике Крым.

Об этом сообщили Главном управлении СК России по Крыму и Севастополю.

«Киевский районный суд города Симферополя, признал его виновным в совершении данного преступления и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с уплатой штрафа в сумме 1 млн рублей, с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной власти и в сфере предпринимательской деятельности на 3 года, с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в прошлом году старший оперуполномоченный УФСБ по Крыму и Севастополю в рамках следственно-оперативных мероприятий изъял документацию о деятельности частного охранного предприятия, учредитель которого – супруга осужденного. Желая помочь жене, тот передал сотруднику ФСБ взятку в размере 500 тыс рублей. Впоследствии мужчина был задержан и заключен под стражу.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ – дача взятки в особо крупном размере. Вину в инкриминируемом преступлении ни на следствии, ни в суде мужчина не признал. На имущество обвиняемого на наложен арест сумму свыше 5 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Руководителя предприятия в Ялте хотят оштрафовать за долги по зарплате в 17,5 млн рублей. В Ялте в суд направлено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в размере более 17 миллионов рублей.

На Ай-Петри неизвестные незаконно взымали «мзду» за парковку. Во время рейда муниципальных властей Ялты на плато Ай-Петри было выяснено, что плату за парковку там взимают неизвестные лица, не имеющие на это ни малейшего права.

Экс-главврач Ленинской районной больницы получил условный срок за взятку. Ленинский районный суд Крыма приговорил бывшего главного врача Ленинской центральной районной больницы к семи годам заключения и штрафу за взятку.

Силовики остановили на Крымском мосту грузовик с 19 тысячами литров пива. Незаконную перевозку алкогольных напитков пресекли на Крымском мосту.