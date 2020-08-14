Власть
Предприниматель осужден в Крыму за попытку подкупа сотрудника ФСБ
Киевский районный суд Симферополя признал предпринимателя виновным в даче взятки сотруднику управления ФСБ по Республике Крым.
Об этом сообщили Главном управлении СК России по Крыму и Севастополю.
«Киевский районный суд города Симферополя, признал его виновным в совершении данного преступления и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с уплатой штрафа в сумме 1 млн рублей, с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной власти и в сфере предпринимательской деятельности на 3 года, с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.
По данным следствия, в прошлом году старший оперуполномоченный УФСБ по Крыму и Севастополю в рамках следственно-оперативных мероприятий изъял документацию о деятельности частного охранного предприятия, учредитель которого – супруга осужденного. Желая помочь жене, тот передал сотруднику ФСБ взятку в размере 500 тыс рублей. Впоследствии мужчина был задержан и заключен под стражу.
Мужчину признали виновным в совершении преступления по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ – дача взятки в особо крупном размере. Вину в инкриминируемом преступлении ни на следствии, ни в суде мужчина не признал. На имущество обвиняемого на наложен арест сумму свыше 5 млн рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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