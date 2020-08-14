Политолог: У Аксенова и Константинова скрытый конфликт

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Глава Крыма Сергей Аксенов находится у руля крымской власти вот уже более шести лет: сначала он совмещал эту должность с председательством в правительстве полуострова, однако осенью 2019 года эти посты разделили.

Слухи о скорой отставке Аксенова появлялись регулярно, однако до сих пор ему удавалось опровергать их.

В то же время в 2020 году исполнилось 10 лет с момента, когда Владимира Константинова избрали председателем Верховного совета Автономной Республики Крым. Сейчас он также возглавляет крымский парламент. Кроме того, спикер руководит крымским отделением партии «Единая Россия». Вместе с Аксеновым Константинов фактически представляет российскую власть на полуострове. О том, как этому тандему удалось пережить все политические потрясения последних шести лет, рассуждает крымский политолог, кандидат исторических наук Александр Севастьянов.

– За все последние шесть лет между двумя главными лицами крымской политики – Аксеновым и Константиновым – ни разу не было даже намека на конфликт, по крайней мере в публичной плоскости. По вашему мнению, Александр, отражает ли это реальное положение дел?

– Тандем у них наблюдался с 2014 по 2018 годы, причем он был вынужденным. До этого Владимир Константинов был одним из самых состоятельных крымских бизнесменов и формальным руководителем Крыма – как глава Верховного совета АРК. А кто такой был Сергей Аксенов? Лидер не самой влиятельной политической силы всего с тремя депутатами в парламенте. Словом, они были фигурами несопоставимого масштаба. Однако события 2014 года поставили Константинова на позицию номер два и формально, и фактически, по новой российской конституции Крыма – и он вынужден был согласиться, чтобы сохранить свой пост и присутствие в крымской политике. Так сложился тандем, благословленный в Москве. До осени 2018 года он работал по принципу «40% на 40%», плюс 20% из Кремля. Словом, сложился паритет интересов и сфер влияния.

– Так где они столкнулись, по вашей версии?

– Первое столкновение Аксенова и Константинова произошло в строительной сфере, которая была полностью подконтрольна последнему. Я имею в виду принятие решений, стратегические вопросы, министерство строительства как таковое – оно было исторически подотчетно Константинову. Однако Аксенов инициировал полную кадровую перезагрузку этой сферы: появился крупный игрок на строительном рынке Евгений Кабанов, и началось не публичное, явно ни в чем не выраженное, скрытое противостояние. Оказалось, что интересы Аксенова и Константинова разошлись, что сдерживающих факторов нет, и стартовала сложная игра двух политиков. Кто из них одерживает верх, я пока сказать затрудняюсь.

Влияние Константинова за последние полтора-два года значительно расширяется, прежде всего за счет партийной структуры «Единой России» – от сельского уровня до парламента полуострова. Конечно, внутри нее разные группы влияния. В правительстве мы видим некое преимущество группы Аксенова, но там должности все чаще разбавляют людьми из Москвы, из Петербурга, из других регионов России под предлогом того, что местные не справляются. Как раз это и есть слабость Аксенова: очень много обещаний по федеральной целевой программе либо не выполнено, либо выполнено неудовлетворительно, либо есть вопросы к финансовой отчетности. В такой ситуации главным политическим капиталом Аксенова остаются заслуги 2014 года во время событий «крымской весны».

– Как, на ваш взгляд, Константинов надеется одержать верх?

– Он делает достаточно грамотные политические шаги – концентрирует вокруг себя всех тех, кого можно назвать профессионалами без политического шлейфа. Очень сложно найти его, например, у министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина или министра труда и социальной защиты Елены Романовской. Эти люди умеют правильно организовать работу на вверенном участке и избежать лишних скандалов по результатам. А у Аксенова никогда не было своей стратегии по выбору чиновников, своей команды. Долгое время ее роль играли люди Сергея Цекова, которые когда-то состояли в «Русской общине Крыма». И то это политическое измерение, а что в чиновничьем? Кого привел Аксенов? Министра внутренней политики, информации и связи Дмитрия Полонского? При этом посмотрите, сколько людей ушло в отставку – и их фамилии мы даже не вспомним. Вся эта аксеновская компания оказалась собранием случайных людей, которые не смогли нести груз ответственности и сошли с орбиты.

– Тогда что помогает Аксенову держаться в своем кресле? Только ореол 2014 года?

– Безусловно, этот ореол потускнел, и он это знает. Более того, у меня есть кулуарная информация о том, что год назад, после выборов в парламент Крыма Аксенову вовсе ничего не было гарантировано относительно второго срока. Это подвигло его искать защиты у сильных игроков, приближенных к Владимиру Путину, и в такой роли выступил очень влиятельный олигарх Аркадий Ротенберг. Теперь Аксенов превратился из фигуры, которая олицетворяла «крымскую весну», в управляемую фигуру конкретной чиновничье-олигархической группы. Соответственно, в Крыму он отстаивает именно ее интересы.

– Что это за интересы?

– Во-первых, продолжается строительство трассы «Таврида». Во-вторых, Ротенберг заинтересован в крымских курортах и уже реализует проект по созданию мегаздравницы в районе Мисхора-Гаспры – такого большого комплекса для богатых. В-третьих, ему также интересно создание игорной зоны в Крыму, хотя этот проект то появляется, то исчезает. Так или иначе, это золотое дно.

– Недавно вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин инспектировал объекты ФЦП в Крыму. Как известно, по многим из них есть существенные отставания – то ли по вине подрядчиков, то ли по вине самих крымских чиновников. Выльется ли это в какие-то кадровые решения не в пользу Аксенова?

– Кулуарно говорят, что Хуснуллин без всяких обиняков высказал то, что ему не нравится, чью деятельность он считает неэффективной, какие вопросы его беспокоят. И его оценка тому, как в Крыму осваиваются деньги, в целом неудовлетворительная. По моим данным, Хуснуллин недоволен финансовой отчетностью и тем фактом, что крымские чиновники запрашивают новые объемы средств без обоснования. Почему нет кадровой встряски, чтобы поставить точку в том, кто виноват в такой ситуации? А потому что не Хуснуллину это решать. Я думаю, он предоставил доклад своему непосредственному начальнику Михаилу Мишустину, но никаких решений, очевидно, пока нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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