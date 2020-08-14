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Происшествия

Под Судаком две легковушки разбились лоб в лоб

13:17 пятница, 14 августа 2020
Судак

Вчера около 22:00 в районе села Веселое под Судаком произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей — Opel и Volkswagen.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

К месту происшествия оперативно выехала дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда, сотрудники МЧС и ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.

— Пострадавшие были извлечены из автомобилей и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, также наложены воротники Шанца, после чего они были доставлены в Судакскую городскую больницу. Сотрудники чрезвычайного ведомства провели комплекс мер противопожарной безопасности, — рассказали в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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