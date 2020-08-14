По Севастополю запустят звуковые волны подавления животных

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Биоакустические системы для отпугивания птиц в центре города не повлияют на природный баланс Севастополя.

Такое заявление сделала начальник производственно-технического отдела государственного учреждения «Парки и скверы» Наталия Воейкова, передает НТС. Она пояснила – внедрение такой технологии в городе создаст лишь небольшую зону, свободную от пернатых.

«Птицы просто не будут сидеть на платанах. Акустическая система будет размещена на самом высоком платане. И она будет их отпугивать подражанием криков хищных птиц. Это не вредит людям. Они просто не будут именно на этих деревьях рассиживать», – говорит Воейкова.

Похожую систему, но уже для отпугивания кошек, установят рядом с законодательным собранием Севастополя – но уже куда более меньшую по радиусу действия.

«Почему это было сделано – потому что там у близлежащих домов выходят люди, которые кормят кошек. Эти кошки, отобедав, они на газонах спят и все процессы жизнедеятельности осуществляют. И запах, который там бьет в нос – мы боремся с ним», – рассказала она.

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