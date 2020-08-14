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Власть

Отремонтированный на деньги Москвы центр Севастополя превращают в свинарник

Прямо во дворах жилых домов исторического центра, пережившего реконструкцию, благоухает мусорная свалка.

В самом центре Севастополя, во дворе многоквартирного дома №50 на улице Большая Морская, которую в апреле открыли после грандиозной реконструкции, сегодня благоухает самая настоящая мусорная свалка.

«Это свалка от ресторанов. Как закончилась пандемия, сразу начали появляться эти кучи мусора от забегаловок. Начался этот мусорный коллапс. Мусор сваливают прямо на землю из-за нехватки контейнеров», – рассказала местный дворник, которая, мягко говоря, не в восторге от этой ситуации.

По ее мнению, каждая точка общепита на Большой Морской должна иметь собственный контейнер. Сейчас же, весь мусор сваливают в отсеки жителей многоквартирных домов.

Как выяснилось, отвечает за чистоту дворов в историческом центре Севастополя государственная управляющая компания «Центр», подведомственная департаменту городского хозяйства.

Добавим, что вывозом мусора на этой территории занимается скандально-известная фирма «Чистый город», связанная с семьей зампреда парламента Севастополя Ильи Журавлева.

Как ранее сообщалось, в 2019 году «Чистый город» получил от правительства Севастополя более 1 млрд рублей по госконтрактам на уборку улиц города.

Напомним, что реконструкция главной улицы Севастополя проводилась на средства правительства Москвы. Чтобы изменить лицо города федерального значения, структуры мэра столицы Сергея Собянина, потратили более 2 млрд. рублей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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