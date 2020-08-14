Очередной скандал в Крыму: таксист выбросил семью туристов с годовалым ребенком в поле

фото © Фото из личного архива супругов

Таксист выбросил из машины семью туристов с годовалым ребенком. Троих туристов спас местный тракторист.

Как сообщает «Комсомольская правда», Мария и Олег с маленьким ребенком отдыхали на косе Беляус, а после решили перебраться в Ялту. Такси вызывали с детским креслом, однако машина приехала хоть и в срок, но без кресла и с маленьким багажником.

Таксист всю дорогу детально расспрашивал семью о том, сколько они потратили денег в отпуске. Когда хамство водителя стала невозможно терпеть, глава семейства попросил перестать возмущаться и убавить кондиционер.

«Он резко изменился в лице, замолчал и грубо сказал нам, что хорошо должно быть только ему, он же везет. И даже после спокойных объяснений моего мужа этот мужчина еще больше начал возмущаться. В конечном итоге потребовал с нас деньги. Он угрожал нас высадить», — рассказала Мария.

Вскоре водитель резко свернул на обочину и потребовал расплатиться за поездку. На улице было плюс 36 градусов, а вокруг только поле и никакой инфраструктуры. Как только семья вышла из машины, таксист выбросил их вещи из авто и уехал.

«Мы в пустом поле. Жара. Рядом — ничего, даже связи нет, то есть дозвониться и вызвать еще такси — не вариант. Нашим спасением стали трактористы, которые увидели нас и остановились», — вспоминают туристы.

Семью подобрал тракторист Александр. Он же вызвал им другую машину. Только благодаря ему молодые люди смогли добраться до Ялты.

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- Разве можно людей с маленьким совсем ребенком оставлять в поле без ничего?, - возмущается Александр. - Просто людям помог, не проезжать же мимо, - скромно продолжал мужчина.

Благодаря трактористам семья уехала в Ялту.

- Если бы не чудесный дядька тракторист, так бы и остались с ребенком в пустом поле и без связи. Хорошо, что такие люди существуют, а вот водитель такси - это позор для Крыма, весь отдых испортил, - заключает Мария.

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