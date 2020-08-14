Новая напасть: вредители уничтожают пальмы и каштаны в Крыму

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Пальмы на Южном берегу Крыма уничтожает уругвайская огневка, а каштаны в Симферополе поразила минирующая моль.

Специалисты начали борьбу с вредителями.

«Начиная с 2018 года удалили сначала 15 пальм, потом сразу 40. И вот в этом году удалили 4», – рассказала в эфире телеканала «Крым 24» главный хранитель парка Алупкинского музея-заповедника Людмила Хлыпенко.

По словам специалистов, мотылек огневки использует пальмы как гнездо и источник питания для потомства. «Когда личинка готова вылететь в виде бабочки, мы можем наблюдать острое повреждение в точке роста. И понимаем, что дерево, к сожалению, практически погибло, – рассказала агроном Надежда Заглядкина. – Из министерства экологии приезжают специалисты. Проводят осмотр на месте. Говорят, что да, дерево заражено и восстановлению не подлежит. Присылают нам разрешение, и после этого мы можем его удалять».

В то же время в крымской столице от другого вредителя – минирующей моли – пострадали уже 3,5 тысячи каштанов. Однако поражения деревьев можно назвать несерьезными, отметила директор Ботанического сада КФУ Анна Репецкая. «Как мы наблюдаем, на протяжении 15-18 лет взрослые растения не погибают, цветение остается», – подчеркнула Репецкая.

Администрация города держит ситуацию под контролем. «В 2020 году предусмотреть средства на защиту не представилось возможным, тем более обработку надо проводить до начала вегетации. В 2021 году мы постараемся предусмотреть средства на борьбу с этим паразитом», – сообщила начальник отдела по формированию комфортной городской среды департамента городского хозяйства администрации Симферополя Екатерина Мищенко.

Власти города уже тестируют препараты, которые помогут избавиться от вредителей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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