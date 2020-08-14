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Коронавирус в Крыму

Небольшой спад: число новых заражений коронавирусом в Крыму снизилось

09:55 пятница, 14 августа 2020
Небольшой спад: число новых заражений коронавирусом в Крыму снизилось

фото © Новости Крыма

За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции.

10 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 8 – при скрининге здорового населения, 1 случай – завозной из Украины.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1664 случая новой коронавирусной инфекции. 83 из них завозные из-за границы, 112 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1244 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 225 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2994 человека.

Выздоровевших за весь период – 1162 человека.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран и других субъектов РФ.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба. Прошу всех придерживаться рекомендаций, которые выносит штаб. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Оперативного штаба, на сайтах ведомств, министерств, учреждений.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирусную инфекцию предложили лечить радиацией. Несколько научных коллективов из разных стран предложили лечить коронавирусную пневмонию с помощью лучевой терапии (радиотерапии).

Названы противопоказания к российской вакцине от COVID-19. Министерство здравоохранения России выпустило инструкцию по медицинскому применению зарегистрированной вакцины от коронавируса. С

В детской больнице в Крыму закрыли часть отделения из-за COVID-19. В Республиканской детской клинической больнице, которая находится в Симферополе, частично закрыли отделение соматики из-за ситуации с коронавирусом.

Люди с отрицательным резус-фактором чаще заболевают COVID-19. Люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются новой коронавирусной инфекцией и тяжелее переносят болезнь.

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За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции.

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