Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В детской больнице в Крыму закрыли часть отделения из-за COVID-19 ● Люди с отрицательным резус-фактором чаще заболевают COVID-19 ● Сотрудники детской больницы в Крыму не понимают принципа их отправки в обсерватор ● Конец истории: все рейсы теплохода «Князь Владимир» в 2020 году отменены ● В Севастополе от коронавируса умер пенсионер
Названы противопоказания к российской вакцине от COVID-19
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Министерство здравоохранения России выпустило инструкцию по медицинскому применению зарегистрированной вакцины от коронавируса. С
Так, среди противопоказаний к применению российского препарата отмечается гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострение хронических болезней. Кроме того, нельзя применять вакцину при беременности и в период грудного вскармливания, а также лицам до 18 лет.
При этом при появлении тяжелых поствакцинальных осложнений после того, как был введен первый компонент препарата, нельзя вводить второй компонент.
Первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции на основе аденовирусного вектора зарегистрировали в Министерстве здравоохранения России 11 августа.
В Германии заявили о том, что данных о качестве, эффективности и безвредности российской вакцины пока нет и препарат еще не прошел третью фазу исследования. В США сообщили, что российская вакцина от коронавируса прошла слишком мало испытаний и отстает от американских разработок.
В свою очередь, глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что зарубежная критика российской вакцины от коронавируса безосновательна и вызвана страхом конкуренции.
Ранее в ВОЗ выразили озабоченность по поводу российской вакцины.
Все данные относительно безопасности и действенности новой российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 должны быть тщательно проверены, заявил представитель ВОЗ.
Сдержанно восприняла новости о регистрации в России вакцины против коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Как заявил в среду, 12 августа, ее представитель Тарик Язаревич, ВОЗ находится в тесном контакте с российскими ведомствами, отвечающими за здравоохранение, обсуждая критерии допуска вакцины.
По словам Язаревича, «предквалификация» любой вакцины предполагает, что все данные относительно ее безопасности и действенности должны проверяться «неукоснительно точно». Ранее ВОЗ призывала Россию при разработке вакцины придерживаться установленных стандартов для производства безопасных и действенных медикаментов.
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Люди с отрицательным резус-фактором чаще заболевают COVID-19. Люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются новой коронавирусной инфекцией и тяжелее переносят болезнь.
Сотрудники детской больницы в Крыму не понимают принципа их отправки в обсерватор. COVID-19 был выявлен за последние три недели как минимум у троих пациентов и двоих сотрудников Республиканской детской клинической больницы, примерно два десятка медиков из учреждения отправили в евпаторийский обсерватор.
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