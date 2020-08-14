Названы противопоказания к российской вакцине от COVID-19

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Министерство здравоохранения России выпустило инструкцию по медицинскому применению зарегистрированной вакцины от коронавируса. С

Так, среди противопоказаний к применению российского препарата отмечается гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострение хронических болезней. Кроме того, нельзя применять вакцину при беременности и в период грудного вскармливания, а также лицам до 18 лет.

При этом при появлении тяжелых поствакцинальных осложнений после того, как был введен первый компонент препарата, нельзя вводить второй компонент.

Первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции на основе аденовирусного вектора зарегистрировали в Министерстве здравоохранения России 11 августа.

В Германии заявили о том, что данных о качестве, эффективности и безвредности российской вакцины пока нет и препарат еще не прошел третью фазу исследования. В США сообщили, что российская вакцина от коронавируса прошла слишком мало испытаний и отстает от американских разработок.

В свою очередь, глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что зарубежная критика российской вакцины от коронавируса безосновательна и вызвана страхом конкуренции.

Ранее в ВОЗ выразили озабоченность по поводу российской вакцины.

Все данные относительно безопасности и действенности новой российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 должны быть тщательно проверены, заявил представитель ВОЗ.

Сдержанно восприняла новости о регистрации в России вакцины против коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Как заявил в среду, 12 августа, ее представитель Тарик Язаревич, ВОЗ находится в тесном контакте с российскими ведомствами, отвечающими за здравоохранение, обсуждая критерии допуска вакцины.

По словам Язаревича, «предквалификация» любой вакцины предполагает, что все данные относительно ее безопасности и действенности должны проверяться «неукоснительно точно». Ранее ВОЗ призывала Россию при разработке вакцины придерживаться установленных стандартов для производства безопасных и действенных медикаментов.

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