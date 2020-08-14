На горе в Крыму спасли подростка из Ульяновска

Спасатели помогли подростку из Ульяновской области, который заблудился на горе Аю-Даг.

По данным пресс-службы МЧС РК, инцидент произошел накануне вечером. Ребенок 2005 года рождения гулял с родителями по горе, но в один момент ушел вперед и сбился с пути, оказавшись на труднопроходимом скальном участке. Выбраться парень сам не смог.

К месту поиска направились три сотрудника алуштинского подразделения «КРЫМ-СПАС».

Спасатели начали подниматься в горы от санатория «Крым» в Партените и спустя час им удалось установить голосовой контакт с потерявшимся. Парня нашли в районе Монастырского мыса.

«На безопасный участок пострадавшего пришлось эвакуировать при помощи альпинисткого снаряжения. В медицинской помощи житель Ульяновской области не нуждался. Вся операция проходила почти 4 часа, только в начале второго ночи парня передали родителям», - сообщили подробности в МЧС.

Ранее сотрудники Росгвардии спасли в Крыму семью из пяти человек, которую на катамаранах во время внезапного шторма унесло в открытое море.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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