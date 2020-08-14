На черноморском побережье дельфины устроили настоящее шоу

На крымском побережье Черного моря дельфины подплыли к самому берегу и устроили настоящее шоу.

Резвясь в воде, афалины привели в восторг всех отдыхающих. Видео с млекопитающими появилось в крымских телеграм-каналах.

Обитатели моря стремительно выныривали из воды прямо возле людей и совершали невероятные маневры.

Возможно дельфины призывали отдыхающих присоединится к их игре, а может развлекали себя сами. Это уже не первый случай, когда афалины подплывают так близко к берегу.

В тексте использованы материалы: Форпост

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