Общество
На черноморском побережье дельфины устроили настоящее шоу
На крымском побережье Черного моря дельфины подплыли к самому берегу и устроили настоящее шоу.
Резвясь в воде, афалины привели в восторг всех отдыхающих. Видео с млекопитающими появилось в крымских телеграм-каналах.
Обитатели моря стремительно выныривали из воды прямо возле людей и совершали невероятные маневры.
Возможно дельфины призывали отдыхающих присоединится к их игре, а может развлекали себя сами. Это уже не первый случай, когда афалины подплывают так близко к берегу.
В тексте использованы материалы: Форпост
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