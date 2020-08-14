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Власть

Мусульманской общине в Алуште вынесли предупреждение

10:05 пятница, 14 августа 2020
Алушта

Мусульманской религиозной общине «Алушта» в Крыму вынесли предупреждение, мотивируя его российским законом «О противодействии экстремистской деятельности».

В частности, Минюст Крыма требует исключить Руслана Эмирвалиева из состава учредителей данной религиозной организации.

Об этом «Крымской солидарности» сообщила адвокат Лиля Гемеджи.

По ее информации, в документе ссылаются на то, что «участником религиозной организации не может быть лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности». Соответственно, Эмирвалиев не может входить в состав учредителей религиозной организации.

Ведомство в своем предупреждении обязывает данную религиозную организацию исключить Эмирвалиева из своего состава до 30 сентября 2020 года. Предупреждение может быть обжаловано в суде.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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