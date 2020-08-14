Коронавирус в Крыму
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Минздрав России опубликует данные об исследованиях вакцины от COVID-19
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Данные о доклинических и клинических исследованиях российской вакцины от COVID-19 будут опубликованы в ближайшее время.
Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«В ближайшие дни, возможно, к понедельнику, будут опубликованы данные о доклинических и клинических исследованиях», – цитирует Мурашко газета «Известия».
По его словам, критика российской вакцины связана с тем, что необходимо получить больше данных по исследованиям. По словам Мурашко, не все знают, что «вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов». Ее клинические исследования будут продолжаться.
11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, вакцина прошла все необходимые проверки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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