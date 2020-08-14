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Курортный сезон

Крымским отелям не хватает персонала в турсезон

21:06 пятница, 14 августа 2020
Крымским отелям не хватает персонала в турсезон

фото © Крым.реалии

Нехватка персонала в ряде крымских гостиниц стала одной из проблем, вызванной резким стартом туристического сезона и закрытием границы с Украиной.

Такое мнение высказали эксперты туротрасли, передает «Интерфакс».

«Из-за коронавирусной истории многие гостиницы запускали работу с колес. Главная проблема, с которой они столкнулись, – нехватка линейного персонала: официанты, горничные и так далее», – рассказал глава крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.

Среди причин возникшей проблемы стало то, что отельеры узнали о старте сезона только за три недели, из-за чего не успели найти специалистов. Также, уверен Зелинский, часть потенциальных работников отказались от предложений из-за сокращения длительности сезона почти вдвое.

«Большая часть персонала в Крыму – это были граждане Украины, жители ДНР, ЛНР, которые законно трудоустраивались и многие годы работали в одних и тех же объектах. В этом году они не смогли приехать», – рассказал Зелинский. Особенно нехватка персонала чувствовалась в июле, подчеркнул он.

Председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей уверен, что такая проблема существует давно. По его словам, в пик сезона в обслуживании гостей на полуострове должно быть задействовано 300-350 тысяч человек. В Крыму такого кадрового потенциала нет.

Зелинский отметил, что для решения этой проблемы нужно наладить работу с учебными заведениями. К примеру, отправлять студентов на практику. Но для этого нужно на месяц сдвинуть начало учебного года по данным направлениям.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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