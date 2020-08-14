Крымчанин спас кабанчика, застрявшего в грязи

фото © Сергей Хоменок

В урочище Малый Бабулган, недалеко от Ай-Петри, детеныш кабана вышел на дорогу, чтобы попить воду из лужи, и не смог выбраться.

Крымчанин Сергей Хоменок рассказал, что маленькое животное было совсем без сил.

— Кабаны и олени выходят пить водичку из луж, если что-то остается. А этот кабанчик совсем маленький, а грязь очень вязкая и липкая. Видно, что очень долго возился. Когда мы подъехали он уже лежал без сил. Вытащили его и стали водичкой поливать. Он встал и хрюкнул, как «спасибо» сказал, — рассказал Сергей.

По его словам, из-за засушливого лета в Крыму водоемы и лужи пересыхают и дикие животные остаются без источника воды. Ребята из клуба «Сусанин» вместе с лесниками наполняют бочки водой и отправляются на машинах в горы, чтобы залить ее в лужи и помочь зверям, оставшимся без влаги.

Такие ситуации в крымских горах не редкость. Сергей рассказал, что недавно была точно такая же история, но кабанчик был взрослее — ему было легче выбраться.

Помощь маленькому дикому животному — опасное занятие. Неподалеку может быть мама, готовая защищать чадо. «Скорее всего рядом были родители. На самом деле это опасное занятие, потому что мама-кабаниха очень свирепая», — пояснил опытный крымчанин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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