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Бизнес

Крупнейший в России производитель креветки хочет зайти в Крым

08:47 пятница, 14 августа 2020

Компания «Русская креветка» остановила производство в Калужской области и планирует перевести его в Крым.

Об этом сообщило корпоративное издание Россельхознадзора «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на исполнительного директора компании Евгения Хозикова.

«Пока неизвестно, когда прояснится ситуация с открытием границ, поэтому взяли паузу. Но восстанавливать производство будем уже не здесь, перенесем его в Крым», – сказал Хозиков.

По его словам, из-за закрытия границ и других проблем, вызванных пандемией коронавируса, предприятие пока не может завозить посадочный материал – личинок креветки. Ранее ее поставляли из Бразилии, Индонезии, США и уже в Калужской области доращивали до товарного размера.

В Крыму у компании есть второй бизнес – выращивание мидий и устриц, но проект еще в начальной стадии. На полуострове же «Русская креветка» планирует выращивать собственный посадочный материал.

Аналогичное производство налажено в Крыму на базе рыболовецкого колхоза им. Крымских Партизан. Компания, работающая под брендом «Эллас», в прошлом году запустила интенсивные пруды для выращивания креветки, а в этом – открыла первые в Европе инкубаторы белоногой креветки ваннамей. В 2019 году на базе сельхозкооператива было произведено порядка 100 тонн продукции, в 2020 году, как прогнозируется, будет получено порядка 200 тонн.

«Русская креветка» открыла производство в Калужской области в конце 2016 года. Компания выращивала 20-30 тонн продукции в год и поставляла ее в основном в рестораны. При выходе на полную проектную мощность объем производства должен был достичь 200 тонн в год.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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