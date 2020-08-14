Бизнес
Крупнейший в России производитель креветки хочет зайти в Крым
Компания «Русская креветка» остановила производство в Калужской области и планирует перевести его в Крым.
Об этом сообщило корпоративное издание Россельхознадзора «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на исполнительного директора компании Евгения Хозикова.
«Пока неизвестно, когда прояснится ситуация с открытием границ, поэтому взяли паузу. Но восстанавливать производство будем уже не здесь, перенесем его в Крым», – сказал Хозиков.
По его словам, из-за закрытия границ и других проблем, вызванных пандемией коронавируса, предприятие пока не может завозить посадочный материал – личинок креветки. Ранее ее поставляли из Бразилии, Индонезии, США и уже в Калужской области доращивали до товарного размера.
В Крыму у компании есть второй бизнес – выращивание мидий и устриц, но проект еще в начальной стадии. На полуострове же «Русская креветка» планирует выращивать собственный посадочный материал.
Аналогичное производство налажено в Крыму на базе рыболовецкого колхоза им. Крымских Партизан. Компания, работающая под брендом «Эллас», в прошлом году запустила интенсивные пруды для выращивания креветки, а в этом – открыла первые в Европе инкубаторы белоногой креветки ваннамей. В 2019 году на базе сельхозкооператива было произведено порядка 100 тонн продукции, в 2020 году, как прогнозируется, будет получено порядка 200 тонн.
«Русская креветка» открыла производство в Калужской области в конце 2016 года. Компания выращивала 20-30 тонн продукции в год и поставляла ее в основном в рестораны. При выходе на полную проектную мощность объем производства должен был достичь 200 тонн в год.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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