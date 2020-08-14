Коронавирусную инфекцию предложили лечить радиацией

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Несколько научных коллективов из разных стран предложили лечить коронавирусную пневмонию с помощью лучевой терапии (радиотерапии).

В частности, ученые из отделения медицинской физики Онкологического центра Джека Ади в Канаде, проанализировав научную литературу, сообщили о способности низких доз рентгеновских лучей снижать смертность от пневмонии в среднем примерно на 20%. А проводимые ранее испытания на животных показали, что острая фаза пневмонии может быть сокращена вдвое.

В США уже опробовали эту методику на 10 пациентах с СOVID-19. Получившие экспериментальное лечение инфицированные выздоравливали за три дня против 12 дней в контрольной группе. Время до выписки из стационара было сокращено до 12 дней, в группе сравнения пациентов выписывали на 20-й день.

Однако американские специалисты-радиологи выпустили статью, в которой указали на серьезные побочные эффекты такого лечения. По их мнению, лучевая терапия в низких дозах действительно может уменьшить воспаление, но попутно убьет B- и T-клетки иммунитета, необходимые для борьбы с инфекцией.

Российские специалисты также считают, что проводить подобные процедуры можно только после длительных испытаний на животных.

«При COVID-19 нарушается регенерация в тканях легких. Лучевая терапия способна только усугубить этот процесс. Например, могут регенерировать клетки, выделяющие соединительную ткань. Таким образом, фиброз легких только усилится. Пока нет данных об отдаленных последствиях после инфицирования SARS-CоV-2, и даже низкие дозы облучения могут дать непредсказуемый результат в будущем», — сказала «Известиям» профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Галина Рева.

Профессор подчеркнула, что пока ученые слишком мало знают о природе самого коронавируса, превращать организм человека в полигон для испытаний нельзя.

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