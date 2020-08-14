Какой сегодня праздник 14 августа

фото © pixabay.com

Сегодня, 14 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Начало Успенского поста

Начало Успенского поста приходится на 14 августа, которое в народе также празднуется как Первый Медовый Спас или праздник Маковея. Этот летний пост является самым коротким из всех четырех многодневных постов. Длится он ровно две недели и завершается во вторник, 27 августа, в канун Успения Пресвятой Богородицы.

Несмотря на свой непродолжительный срок, Успенский пост считается достаточно строгим, уступая лишь Великому посту. Этот пост предполагает запрет на употребление мяса, молока, яиц и производных блюд из этих продуктов.

Однако правила поста касаются не только пищевых, но еще и духовных аспектов, ведь это период духовного развития и очищения. Во время Успенского поста важно воздерживаться от негативных эмоций и поступков, проявления злости и раздражения, а также излишних удовольствий и шумных развлечений. Успенский пост следует посвятить очищению души и тела, раздумьям о жизни и молитвам.

Всемирный день ящерицы (World Lizard Day)

Фото nat-geo.ru

Международный день ящерицы отмечается ежегодно 14 августа. Каждое животное имеет свои особенности. Почтение ящериц у многих народностей идет с древности. Во многих культурах ящерица - символ защиты, исцеления и мужественности. Оказывается, у этих рептилий есть шестое чувство.

При встрече с ящерицей любой американский индеец поймет, что это знак приближающегося процветания и плодородия, а также время обратить внимание на свое окружение, чтобы подготовиться к предстоящим событиям.

Первый Спас, Медовый Спас, Маковый Спас, Спас на воде

Медовым Спасом в народе называют православный праздник в первый день Успенского поста, установленный в 9 веке в честь изнесения Древ Креста Господня. В Константинополе с древних лет существовал обычай проносить Честное Древо Креста по улицам города. Считалось, что это защитит жителей от всяческих болезней. До дня Успения Пресвятой Богородицы Древо Креста было доступно всем христианам для поклонения.

Также сегодня, 14 августа, отмечают такие праздники:

- День подразделения по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий (Управление «К») МВД РФ

- Праздник воспаленного воображения

- День выгула черепахи

- День фруктового мороженого (National Creamsicle Day) в США

- День инженера в Доминикане

- День шифровальщиков навахо (National Navajo Code Talkers Day) в США

- День независимости Пакистана

- День победы над Японией (V-J Day) в Великобритании

- День рождения португальской корриды

- День скаутов в Индонезии

- День флага Парагвая

- День Фолклендских островов (Falklands Day)

- День финансовой осведомленности (National Financial Awareness Day) в США

- День исламского сопротивления в Иране

- День Вади-эд-Дахаб-эль-Кувира в Марокко

Сегодня именины празднуют: Полиевкт, Тимофей, Федор, Маркелл, Александр, Кириак, Леонтий, Папий, Киндей, Антонин, Кирик, Елизар (Елеазар), Гурий, Авим, Алим, Аттик (Аттий), Евклей, Евсевий (Евсевон), Елеса, Катун, Максимилиан, Минеон (Миней), Минсифей (Монсифей), Соломония, Спас, Спасий.

Что происходило 14 августа в прошлые годы

1877 - в Канаде запретили отстреливать бизонов с поездов.

1888 - Оливер Шелленбергер получил патент на электрический счетчик (прибор для измерения расхода электроэнергии переменного или постоянного тока).

1908 - проведен первый международный конкурс красоты, случилось это торжественное событие в Фолкстоне (Великобритания).

1935 - В США введена одна из самых лояльных систем социального страхования (помощи безработным).

1936 - баскетбол стал олимпийским видом спорта.

1945 - Япония капитулирует во Второй мировой войне, данный указ издал император Хирохито.

1952 - развивающиеся страны с подачи французского экономиста А. Сови стали называть «Третий мир».

1992 - началась грузино-абхазская война.

1992 - в России стартует чековая приватизация (в народе ее называют не иначе как «прихватизация»), соответствующий приказ подписал президент России Борис Ельцин.

2003 - знаменитый сбой электросети США и Канады: произошло цепное отключение около 100 электростанций, без электричества остались в общей сложности 50 млн. человек, ущерб экономике оценен в 6 млрд. долларов.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 14 августа. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

У берегов Крыма замечена водоплавающая кошка. В бухте Капсель на окраине Судака замечена водоплавающая кошка.

Какой сегодня праздник 12 августа. Сегодня, 12 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Аксенов разрешил во время эпидемии провести в Крыму три крупных фестиваля. Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», которыми разрешил проведение фестивалей Koktebel Jazz Party, Rap Koktebel и «Таврида-АРТ».

Папарацци приписали российскому губернатору отдых с девушкой в Крыму. Очевидцы отметили внешнее сходство мужчины с главой Владимирской области России.