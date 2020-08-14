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Храм-маяк под Алуштой перестанет сползать в море

13:46 пятница, 14 августа 2020
Алушта
Храм-маяк под Алуштой перестанет сползать в море

фото © Новости Крыма

Возле храма-маяка святого Николая Чудотворца в поселке Малореченское практически закончились берегоукрепительные работы.

Об этом рассказал генеральный директор подрядной организации Алексей Банников.

По его словам, проект берегоукрепления реализуется в рамках ФЦП.

«Сооружение состоит из трех подпорных железобетонных стенок и габионов – камней в металлической сетке. Длина нижней бермы, куда завозится камень – 180 метров. Завезена половина объема, работы близятся к финалу», - рассказал он.

Банников объяснил, что укреплять берег около храма-маяка начали еще в 2018 году. Объект должны были сдать в апреле 2019 года, однако из-за сильных штормов график строительства пришлось сдвинуть.

«Все работы мы завершим в сентябре, но объект со всеми документами сдадим в конце года. На берегоукрепительные сооружения было выделено 178 миллионов рублей, 29 миллионов остались неосвоенными – они вернутся в бюджет», - добавил генеральный директор.

В 2016 году власти Крыма заявили о необходимости строительства берегоукрепительных сооружений в районе православного храма-маяка, так как строительство дороги Малореченское - Рыбачье активизировало оползни.

Храм Святителя Николая был построен в 2007 году. Основным меценатом проекта стал российский бизнесмен Александр Лебедев. Храмовый комплекс входит в состав мемориала всем погибшим на водах. При необходимости, храм может играть роль маяка: под главным крестом, внутри позолоченного шара, установлен маячный фонарь. Кроме этого, сооружение является самым высоким храмом в Крыму. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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