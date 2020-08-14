Британский профессор разрушил мифы о здоровой еде, соли и похудении

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Британский профессор Тим Спектор, автор разрушающей мифы книги, утверждает, что все, что вы думаете о еде, неправильно. По мнению ученого, можно пропускать завтрак, веганство не всегда полезно для здоровья, а соль в чипсах не приводит к сердечному приступу.

Профессор Тим Спектор выступил со статьей в издании The Mail On Sunday. И вот что он пишет: «Ешьте меньше жира. Ешьте меньше сахара. Ешьте пять раз в день. Ешьте больше крахмалистых овощей. Никогда не пропускайте приемы пищи. Ешьте мало и часто. Выпивайте не менее восьми стаканов воды в день. Не пропускайте завтрак. Употребляйте меньше кофеина. Пейте меньше алкоголя. Ешьте меньше мяса и молочных продуктов. Ешьте больше рыбы. Делайте больше упражнений.

Мы привыкли, что нам говорят, как, когда и что нужно есть. Эти сообщения поступают из множества различных источников: национальных руководств, СМИ, рекламы и даже этикеток на пищевых продуктах и ​​пакетов с хлопьями, а также плакатов и листовок в больницах и в отделениях общей практики.

Я ученый и врач. Тем не менее, за последние восемь лет я был шокирован тем, что я узнал и все еще продолжаю открывать. Многое из того, что мы принимаем, когда речь идет о советах по поводу еды, не подтверждено наукой, хотя некоторые из них могут быть категорически неверными.

Но эти мифы повторяются так часто, что от них трудно отвыкнуть. Они также могут быть причиной того, почему многие из нас пытаются похудеть и не преуспевать в этом».

«В своем исследовании для книги, – продолжает профессор, – я решил проанализировать все, что мы знаем - или думаем, что знаем - о еде и диете. То, что я обнаружил, не только шокировало меня, но и заставило пересмотреть свое мнение по большинству аспектов питания и здоровья.

Многое из того, что мы считаем Евангелием, основано на плохих научных данных, неверно истолкованных исследованиях и сомнительном поведении пищевой промышленности».

В частности, профессор Тим Спектор пытается разоблачить миф о том, что пропустив завтрак, вы поправитесь.

«Идея о том, что утренний завтрак – ключ к повышению энергии, концентрации и настроения в течение дня, - это мантра, укоренившаяся у большинства из нас с раннего возраста. Но никто не знает, каким должен быть завтрак и когда его нужно есть. Тем не менее, остается вера в то, что завтрак каким-то образом запускает метаболизм или что его пропуск означает, что в конце дня вы больше чувствуете голод и поэтому переедаете.

Несмотря на отсутствие доказательств для этих утверждений, они представлены как научно подтвержденные факты и четко изложены в руководящих принципах NHS, подготовленных государственными служащими из Службы общественного здравоохранения Англии с участием пищевой промышленности.

Систематический обзор и анализ исследований отказа от завтрака был наконец опубликован в British Medical Journal в 2019 году. В нем сделан вывод об отсутствии доказательств, подтверждающих утверждение о том, что пропуск приема пищи приводит к полноте или отрицательно снижает уровень метаболизма в покое».

«Данные показали обратное, – рассказывает профессор Спектор. – Есть данные, что голодание продолжительностью более 12 часов может снизить уровень инсулина и помочь некоторым людям сбросить вес. Так почему же ученые ошибались в прошлом?

Беспокойство о том, что пропуск завтрака может привести к перееданию в конце дня, теоретически оправдано: люди, пропускающие завтрак, обычно едят больше на обед и немного снижают физическую активность.

Обмен веществ в организме также инициируется процессом, известным как индуцированный диетой термогенез, при котором сама пища генерирует некоторое количество тепла в организме, и поэтому часто говорят, что завтрак запускает метаболизм.

Но этих умных компенсирующих механизмов, даже если их объединить, недостаточно, чтобы компенсировать преимущества потери веса, вызванные несъеденными калориями из-за пропущенного завтрака».

Еще одно заблуждение, по словам профессора Тима Спектора, это миф о том, что рыба - всегда полезный вариант: «Нас постоянно засыпают сообщениями о том, что рыба - один из самых здоровых продуктов. Низкокалорийная пища с высоким содержанием белка, жирная, богатая жирными кислотами омега-3, предположительно полезными для сердца и мозга. Но нашей одержимостью рыбой манипулируют компании, производящие пищевые продукты и пищевые добавки, а индустрия добавок с рыбьим жиром оценивается в £23 млрд».

«Недавнее клиническое испытание 259 беременных женщин, которое продолжалось до тех пор, пока их детям не исполнилось семь лет, показало, что добавление рыбьего жира во время беременности не приводит к появлению более умных детей, – утверждает профессор Тим Спектор. – Фактически, доказательств того, что добавки омега-3 полезны, не существует. Правительства внушают нам, что мы должны сократить потребление мяса и вместо этого есть две-три порции рыбы в неделю, если мы хотим снизить риск заболеваний. И это несмотря на полное отсутствие доказательств».

Хотя, пишет Тим Спектор, пока нет никаких данных, свидетельствующих о том, что рыба причиняет вред нашему здоровью, растущая тенденция к более дешевым выращенным морепродуктам может быть плохой новостью для нашего здоровья: «Во-первых, это регулярное использование высоких уровней антибиотиков, чтобы помочь выращиваемым рыбам расти и избежать инфекций, вызванных их хранением близко друг к другу. Также есть маловероятное маленькое создание, которое любит плотно упакованную рыбу: морская вошь. Эти плотоядные морские вши прикрепляются к лососю и убивают каждого пятого из них, что обходится отрасли более чем в £1 млрд в год.

Наряду с антибиотиками компании используют химические вещества перекиси водорода, чтобы контролировать их, но слишком много может нанести вред рыбе и, в конечном итоге, перестанет быть эффективным.

Кроме того, существует опасность того, что вы потребляете тяжелые металлы, такие как свинец и ртуть, которые накопились в рыбе, или вероятность того, что ваши морепродукты могут быть загрязнены микропластиками».

Пытается профессор Тим Спектор разоблачить еще один «миф» – о том, что нам всем нужно сократить потребление соли: «Некоторое время нас предупреждали об опасности соли. В течение последних 20 лет правительства поощряли нас к сокращению потребления, и нам говорят, что сокращение его до менее 6 граммов (одна с четвертью чайных ложек) в день является ключом к снижению артериального давления, инсультов и сердечных заболеваний».

«Для большинства здоровых людей снижение артериального давления в результате уменьшения потребления соли на удивление мало и клинически тривиально, – утверждает профессор. – Но даже если бы были убедительные доказательства того, что низкое потребление соли привело к долгосрочному снижению артериального давления, это было бы значительным, только если бы это снизило риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

Фактически, исследования снижения потребления соли не обнаружили никакого снижения риска сердечных приступов, инсультов и смерти».

«Нет сомнений в том, что очень высокое потребление соли связано с более высокими показателями гипертонии и сердечных заболеваний, – пишет Тим Спектор, – но многое из этого можно объяснить тем, что люди едят слишком много соленой ультра-обработанной пищи, которая также содержит множество других химических веществ, которые могут повлиять на наше долгосрочное здоровье. Если вы избегаете ультра-обработанных гамбургеров, буррито, пиццы и чипсов, вы все равно можете наслаждаться едой без чувства вины, и мы должны следовать текущим рекомендациям с большой и удивительно полезной щепоткой соли».

Что же предлагает своим читателям профессор. Вот 12 простых правил:

1. Ешьте разнообразную пищу, в основном растительную, без добавления химикатов.

2. Ставьте под сомнение научные данные и не верьте быстрым решениям.

3. Не дайте себя обмануть ярлыкам или маркетингу.

4. Разберитесь в собственном теле и поймите, что не бывает среднестатистического тела.

5. Разнообразьте свою еду! Не застревайте в пищевой колее.

6. Поэкспериментируйте с временем приема пищи и пропуском приемов пищи.

7. Используйте настоящую пищу, а не пищевые добавки.

8. Избегайте ультра-обработанных продуктов, содержащих более десяти ингредиентов.

9. Ешьте продукты, которые улучшают разнообразие кишечных микробов, например, жирный натуральный йогурт, кефир, кимчи, квашеную капусту и сыр хорошего качества.

10. Уменьшите регулярные скачки сахара в крови, избегая сладких напитков и закусок, а также рафинированных углеводов, таких как белый хлеб.

11. Уменьшите потребление мяса и рыбы и проверьте его устойчивость.

12. Объясните себе и следующему поколению важность настоящей еды.

В тексте использованы материалы: МК

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