Большинство российских медиков не доверяют местной вакцине от COVID-19

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В России 52 процента медицинских работников не готовы сделать прививку от коронавирусной инфекции, зарегистрированной недавно в России.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса «Справочник врача». Из более чем трех тысяч участников исследования, согласны на вакцинацию 24 с половиной процента, информирует Радио Свобода.

По данным опроса, 66 процентов опрошенных объяснили недоверие к вакцине отсутствием достаточных данных о ее эффективности. Кроме того, 48 процентов настороженно отнеслись к скорости создания вакцины. При этом рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым будут 20 процентов участников опроса.

Президент России Владимир Путин объявил 11 августа о регистрации в России вакцины от COVID-19. Таким образом, она стала первой зарегистрированной вакциной от коронавирусной инфекции в мире. Путин добавил, что одна из его дочерей испытала на себе российскую вакцину от коронавирусной инфекции.

Фармацевтические компании при этом призывали Минздрав «не форсировать разработку» вакцины, поскольку в мире насчитывается 26 вакцин-кандидатов, причем шесть из них тестируют с участием тысяч и десятков тысяч человек. Российская вакцина не прошла третьей фазы клинических испытаний, пока она была испытана только на десятках добровольцев.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в ближайшие дни будут опубликованы подробные данные о клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса. «Поскольку коллеги не совсем владеют вопросом, что вакцина выпущена на платформе, на которой уже выпущено шесть продуктов, поэтому и высказываются иногда», – отметил он.

Во Всемирной организации здравоохранения, в США и ряде европейских стран к российской разработке отнеслись настороженно. Глава германской Федеральной врачебной палаты Клаус Райнхард жестко раскритиковал действия России. По его словам, одобрение вакцины без решающей, третьей фазы – «это рискованный эксперимент на людях».

В российском министерстве здравоохранения сегодня опровергли сообщение о том, что ведомство предлагало США сотрудничество по разработке вакцины от COVID-19. Ранее американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных российских чиновников, что Вашингтон отказался от сотрудничества с Москвой. От кого конкретно поступило предложение, не уточнялось.

«Никаких официальных предложений американской стороне Минздрав России не направлял», – заявил «Интерфаксу» помощник министра Алексей Кузнецов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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В Украине - антирекорд по количеству новых случаев заражения. По состоянию на утро пятницы, 14 августа, коронавирус в Украине подтвердился еще у 1 732 человек.

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