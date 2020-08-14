Власть
Аксенов уже окончательно приказал ликвидировать очереди в крымских МФЦ
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил ликвидировать очереди в многофункциональных центрах «Мои документы».
Об этом он сообщил сегодня во время открытия нового МФЦ в Керчи.
«Я прошу, Ольга Вячеславовна (Макарова, директор ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»), обратите внимание на талоны. Мы с вами уже говорили несколько раз, в том числе и в Симферополе проблема до сих пор существует ... Главное, организуйте это так, чтобы никакой очереди ждать было не нужно. Там, где появляются какие-то талоны или скапливается очередь, как правило, масса недобросовестных граждан вокруг появляется», – сказал Аксенов.
Также он выразил уверенность, что благодаря открытому сегодня новому многофункциональному центру в Керчи время получения услуг для горожан сократится, а их качество – возрастет.
Макарова отметила, что новый МФЦ является самым крупным модульным центром в Крыму, в нем будут работать 32 окна. «Количество услуг, оказываемых в центре, будет увеличено втрое. МФЦ будет иметь возможность ежедневно оказывать тысячу услуг. Можем принять более 1,5 тысяч посетителей в день», – рассказала Макарова.
Ранее сообщалось, что крымские МФЦ до 20 августа приостановили предоставление услуг Росреестра. Причиной этому стал переход Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру республики на новое программное обеспечение.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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