Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +23
море +25

Власть

Аксенов уже окончательно приказал ликвидировать очереди в крымских МФЦ

15:50 пятница, 14 августа 2020

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил ликвидировать очереди в многофункциональных центрах «Мои документы».

Об этом он сообщил сегодня во время открытия нового МФЦ в Керчи.

«Я прошу, Ольга Вячеславовна (Макарова, директор ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»), обратите внимание на талоны. Мы с вами уже говорили несколько раз, в том числе и в Симферополе проблема до сих пор существует ... Главное, организуйте это так, чтобы никакой очереди ждать было не нужно. Там, где появляются какие-то талоны или скапливается очередь, как правило, масса недобросовестных граждан вокруг появляется», – сказал Аксенов.

Также он выразил уверенность, что благодаря открытому сегодня новому многофункциональному центру в Керчи время получения услуг для горожан сократится, а их качество – возрастет.

Макарова отметила, что новый МФЦ является самым крупным модульным центром в Крыму, в нем будут работать 32 окна. «Количество услуг, оказываемых в центре, будет увеличено втрое. МФЦ будет иметь возможность ежедневно оказывать тысячу услуг. Можем принять более 1,5 тысяч посетителей в день», – рассказала Макарова.

Ранее сообщалось, что крымские МФЦ до 20 августа приостановили предоставление услуг Росреестра. Причиной этому стал переход Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру республики на новое программное обеспечение.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов уволил главу «Крымавтодора» за плохую работу. Глава Крыма Сергей Аксенов уволил руководителя «Крымавтодора» Дмитрия Кривенко за невыполнение в срок работ по строительству и ремонту дорог в регионе.

В Украине задержали еще одного крымского единоросса, приехавшего за загранпаспортом. В Украине задержали еще одного крымского единоросса, решившего получить «закордонный паспорт».

Уже разработан план: Украина готовит Крым к «переходному времени». Созданная властями Украины специальная рабочая группа завершила работу над «концепцией правосудия переходного времени» для Крыма.

В Госдуме хотят проверить знаменитый крымский музей подводных лодок. Военно-исторический музей фортификационных сооружений в Севастополе, в состав которого входит Балаклавский подземный музейный комплекс и Михайловская батарея, больше шести лет работает без лицензии, документов, в нарушение правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемических требований.

Власть
Политолог: У Аксенова и Константинова скрытый конфликт

Политолог: У Аксенова и Константинова скрытый конфликт

Глава Крыма Сергей Аксенов находится у руля крымской власти вот уже более шести лет: сначала он совмещал эту должность с председательством в правительстве полуострова, однако осенью 2019 года эти посты разделили.

Коронавирус в Крыму
В Ялте аквапарки заставили делать два санитарных дня в неделю

В Ялте аквапарки заставили делать два санитарных дня в неделю

Власти Ялты проверили работу аттракционов и аквапарков в регионе.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Новая напасть: вредители уничтожают пальмы и каштаны в Крыму

Новая напасть: вредители уничтожают пальмы и каштаны в Крыму

Пальмы на Южном берегу Крыма уничтожает уругвайская огневка, а каштаны в Симферополе поразила минирующая моль.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации