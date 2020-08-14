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Аэропорт Симферополя зафиксировал рекорд суточного трафика

19:18 пятница, 14 августа 2020
Аэропорт Симферополя зафиксировал рекорд суточного трафика

фото © Крыминформ

В июле аэропорт Симферополя обслужил больше пассажиров, чем в тот же период 2019 года.

В один из дней число прилетающих и улетающих побило суточный рекорд за всю историю аэропорта.

«Аэропорт Симферополь в июле обслужил 915 тыс. пассажиров, что на 5,5% превысило показатели аналогичного периода 2019 года. Наибольшее число прилетевших и вылетевших пассажиров в прошедшем месяце зафиксировано 25 июля. В этот день аэропорт обслужил 39,8 тыс. человек, что является абсолютным рекордом суточного трафика для июля», - сообщает пресс-служба аэропорта.

С начала года пассажиропоток превысил 1,7 млн человек. В связи с ограничениями, введенными в России весной из-за пандемии, в этом году количество пассажиров уменьшилось на 38%. То есть за семь месяцев 2019 года в Крым и обратно полетели на 1 млн. человек больше.

Гендиректор аэропорта Евгений Плаксин назвал июльскую нагрузку на новый аэровокзальный комплекс высокой. По его мнению, старые терминалы обслуживали такое количество людей с «огромными трудностями».

Ранее в Минкурортов сообщали, что каждый третий турист добирается в Крым самолетом. Еще около 60% россиян предпочитают путешествия на машине или автобусе, а 5% выбирают поезда.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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